O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, estabeleceu nesta sexta-feira (2) novas regras para impedir que pedidos sejam direcionados a ministros específicos. Pela resolução, petições apresentadas por terceiros que não sejam parte do processo terão de passar primeiro por análise da Presidência do STF. A equipe técnica avaliará se há uma relação entre o pedido e o processo original. Se houver conexão, a petição poderá ser vinculada ao caso; caso contrário, seguirá para outra forma de distribuição. A medida busca reforçar as regras de distribuição e princípio do juiz natural.
Ressaca eleitoral na Câmara
A primeira sessão ordinária da Câmara de Jundiaí após as eleições, marcada para segunda-feira (6), tem uma pauta enxuta: são oito itens na Ordem do Dia, incluindo três vetos do prefeito Gustavo Martinelli (União). O cenário dá margem à leitura de uma espécie de “ressaca eleitoral” no Legislativo, depois de semanas em que a política municipal dividiu espaço com a campanha para deputado estadual e federal, Senado e Presidência. Com a votação encerrada, os vereadores retomam a rotina da Casa e voltam a concentrar as atenções nas matérias municipais. A sessão começa às 16h e será transmitida pelos canais oficiais da Câmara e no trabalho local.
Alerta aos eleitores: urna não é lugar para foto
E vamos combinar: já passou da hora de parar com essa história de fotografar o voto. Nas eleições de 2024, nos bastidores, não faltaram comentários sobre quem teria fotografado a tela da urna e enviado a imagem para outra pessoa. Em 2026, melhor não repetir a façanha. A regra é clara: é proibido levar celular, câmera, filmadora ou qualquer equipamento que possa registrar o voto para a cabine. O aparelho deve ser deixado com os mesários antes da votação. A medida protege o sigilo do voto e evita que a escolha vire “prova” para alguém. Então, nada de selfie eleitoral. Votou? Guarde o celular e a história termina ali.
Lei seca
São Paulo não terá restrição à venda de bebidas alcoólicas no primeiro turno das Eleições 2026, neste domingo (4). A informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP) e consta de levantamento da Agência Brasil. Segundo o TSE, não existe uma regra nacional sobre a chamada Lei Seca: cada Tribunal Regional Eleitoral, em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública, define as regras para o estado. Em São Paulo, a venda e o consumo de bebidas estarão liberados. Em outros estados, porém, haverá proibição total ou restrições em determinadas zonas eleitorais.
IA é usada em ataques contra candidatas
Um em cada quatro conteúdos com imagens ofensivas contra candidatas publicados no X tem indícios de produção ou alteração por inteligência artificial (IA), segundo levantamento do MonitorA, divulgado nesta sexta-feira (2). A pesquisa analisou 11.137 imagens e identificou 660 conteúdos ofensivos, entre ataques e insultos. Os principais alvos foram Marina Silva, Sâmia Bomfim e Erika Hilton. O estudo é do InternetLab, Núcleo Jornalismo e Instituto Democracia em Xeque. O TSE também criou ferramentas para ajudar candidatas a identificar e remover deepfakes e proteger a voz na eleição agora.