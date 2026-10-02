O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, estabeleceu nesta sexta-feira (2) novas regras para impedir que pedidos sejam direcionados a ministros específicos. Pela resolução, petições apresentadas por terceiros que não sejam parte do processo terão de passar primeiro por análise da Presidência do STF. A equipe técnica avaliará se há uma relação entre o pedido e o processo original. Se houver conexão, a petição poderá ser vinculada ao caso; caso contrário, seguirá para outra forma de distribuição. A medida busca reforçar as regras de distribuição e princípio do juiz natural.

Ressaca eleitoral na Câmara

A primeira sessão ordinária da Câmara de Jundiaí após as eleições, marcada para segunda-feira (6), tem uma pauta enxuta: são oito itens na Ordem do Dia, incluindo três vetos do prefeito Gustavo Martinelli (União). O cenário dá margem à leitura de uma espécie de “ressaca eleitoral” no Legislativo, depois de semanas em que a política municipal dividiu espaço com a campanha para deputado estadual e federal, Senado e Presidência. Com a votação encerrada, os vereadores retomam a rotina da Casa e voltam a concentrar as atenções nas matérias municipais. A sessão começa às 16h e será transmitida pelos canais oficiais da Câmara e no trabalho local.



Alerta aos eleitores: urna não é lugar para foto