Jundiaí vai ampliar o atendimento a pessoas que aguardam por aparelhos auditivos na rede pública de saúde. A Prefeitura formalizou, nesta sexta-feira (2), convênios que somam R$ 2,75 milhões, provenientes de três emendas parlamentares, para a aquisição e oferta de aparelhos pela Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem (Ateal).

Os recursos poderão beneficiar 1.513 pacientes, com a entrega de 3.026 aparelhos auditivos. O número corresponde a 92,7% das 1.632 pessoas que atualmente aguardam pelo atendimento no município.

A formalização dos convênios contou com a participação do prefeito Gustavo Martinelli, do secretário de Promoção da Saúde, Flávio Amorim, da presidente da Ateal, Mariza Pomilio, além de representantes do Conselho Municipal de Saúde e profissionais da instituição. A proposta havia sido aprovada pelo Conselho em reunião realizada na quarta-feira (30).