Jundiaí vai ampliar o atendimento a pessoas que aguardam por aparelhos auditivos na rede pública de saúde. A Prefeitura formalizou, nesta sexta-feira (2), convênios que somam R$ 2,75 milhões, provenientes de três emendas parlamentares, para a aquisição e oferta de aparelhos pela Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem (Ateal).
Os recursos poderão beneficiar 1.513 pacientes, com a entrega de 3.026 aparelhos auditivos. O número corresponde a 92,7% das 1.632 pessoas que atualmente aguardam pelo atendimento no município.
A formalização dos convênios contou com a participação do prefeito Gustavo Martinelli, do secretário de Promoção da Saúde, Flávio Amorim, da presidente da Ateal, Mariza Pomilio, além de representantes do Conselho Municipal de Saúde e profissionais da instituição. A proposta havia sido aprovada pelo Conselho em reunião realizada na quarta-feira (30).
Segundo a Prefeitura, o atendimento não se limita à entrega do equipamento. Os pacientes passam por avaliação da audição, escolha do aparelho mais adequado, testes, ajustes e acompanhamento após o início do uso, para garantir a adaptação.
Os novos atendimentos serão realizados durante 12 meses, entre 1º de outubro de 2026 e 30 de setembro de 2027. Poderão ser atendidos moradores de Jundiaí com mais de 12 anos, que tenham indicação para o uso de aparelho auditivo e atendam aos critérios estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
A faixa etária foi definida considerando o perfil da fila atual, formada principalmente por pessoas com 60 anos ou mais. Crianças têm atendimento prioritário na rede devido aos impactos que a perda auditiva pode causar no desenvolvimento da fala, linguagem e aprendizagem. Atualmente, três pacientes com menos de 12 anos aguardam atendimento.
Antes da ampliação, a rede já atende cerca de 35 pacientes por mês, o equivalente a aproximadamente 420 pessoas e 840 aparelhos por ano. De acordo com a Prefeitura, a quantidade é limitada pela cota destinada à região de Jundiaí dentro do SUS.
O município afirma que também mantém diálogo com os governos Estadual e Federal para buscar a ampliação da oferta de atendimento.
Para o prefeito Gustavo Martinelli, a iniciativa é resultado da articulação para buscar recursos e ampliar os serviços oferecidos à população.
Já o secretário Flávio Amorim destacou que o acesso ao aparelho auditivo pode contribuir para a autonomia dos pacientes, facilitando a comunicação, os estudos, o trabalho e a participação nas atividades do dia a dia.