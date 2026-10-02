O fim de semana será de tempo instável em Jundiaí, com possibilidade de chuva nesta sexta-feira (2), sábado (3) e domingo (4). Segundo a Defesa Civil, o domingo deve concentrar as condições mais adversas.

Nesta sexta e no sábado, a previsão indica pancadas isoladas de chuva, além de períodos de céu nublado e sensação térmica amena. As chuvas podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Já no domingo, a atuação de um cavado meteorológico e a passagem de uma frente fria pelo oceano devem aumentar a instabilidade em todo o Estado de São Paulo. Há previsão de chuva de moderada a forte intensidade, raios e rajadas de vento, além de possibilidade pontual de granizo.