Um homem foi preso em flagrante por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas durante uma ação do Apoio Tático, no bairro Vila Ana.
Segundo informações da ocorrência, a equipe realizava patrulhamento pela região quando avistou o indivíduo sentado em uma cadeira, nas proximidades de um ponto conhecido pela venda de entorpecentes.
Ao perceber a presença dos agentes, o homem teria iniciado uma fuga a pé. A equipe desembarcou da viatura e iniciou o acompanhamento, conseguindo alcançá-lo.
Ainda de acordo com o registro, no momento da abordagem, o suspeito teria resistido à prisão e entrado em luta corporal com os agentes. Foram utilizados os meios necessários para contê-lo e realizar a imobilização.
Durante a revista pessoal, os agentes localizaram um radiocomunicador e uma quantidade de entorpecentes.
Questionado, o homem teria declarado aos agentes que atuava como “olheiro” do tráfico e que sua função seria afastar usuários da região das chamadas “biqueiras”. Ainda segundo o relato da ocorrência, ele também teria afirmado que realizava a venda de drogas, incluindo crack e K2, em uma área mais afastada do ponto de venda principal.
Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante ao indivíduo, que foi conduzido à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça.
A ocorrência foi atendida pela equipe do Apoio Tático 2040, formada pelos GMs Zarantonello, Fialho e F. Santos.