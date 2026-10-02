Um homem foi preso em flagrante por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas durante uma ação do Apoio Tático, no bairro Vila Ana.

Segundo informações da ocorrência, a equipe realizava patrulhamento pela região quando avistou o indivíduo sentado em uma cadeira, nas proximidades de um ponto conhecido pela venda de entorpecentes.

Ao perceber a presença dos agentes, o homem teria iniciado uma fuga a pé. A equipe desembarcou da viatura e iniciou o acompanhamento, conseguindo alcançá-lo.