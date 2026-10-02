A iniciativa será realizada das 14h às 20h, na sede do Programa Caminhos para a Saúde, no km 56 da Rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, em comemoração aos 25 anos do programa.

Durante os três dias, serão oferecidos atendimentos e orientações gratuitas em áreas como odontologia, psicologia, nutrição, oftalmologia, fisioterapia, enfermagem e podologia, além de serviços de cabeleireiro e orientações sobre saúde financeira e empreendedorismo.

Um dos destaques será o atendimento oftalmológico, realizado em parceria com a Fundação OneSight EssilorLuxottica. Os caminhoneiros poderão fazer exames de visão e, quando houver necessidade, receber óculos de correção gratuitamente. A expectativa é atender até 40 profissionais por dia.