Os passageiros que utilizam as linhas da CPTM devem ficar atentos às mudanças na operação neste sábado (3) e domingo (4), devido a obras de manutenção e melhorias na infraestrutura.

No domingo, durante o período de votação, das 8h às 17h, não haverá obras de manutenção e modernização. As Linhas 10-Turquesa, 11-Coral e 12-Safira terão intervalos médios de 10 minutos, enquanto a Linha 13-Jade terá intervalo de 12 minutos.

No sábado, a Linha 10-Turquesa terá alterações nas plataformas de embarque e desembarque nas estações Tamanduateí, Ipiranga e Juventus-Mooca, das 22h até o fim da operação. Já na Linha 12-Safira, haverá mudança de plataforma nas estações Jardim Romano, Itaim Paulista e Jardim Helena-Vila Mara, das 23h até o fim da operação.