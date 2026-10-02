Várzea Paulista recebe, durante o mês de outubro, o projeto Estante de Historinhas, que vai doar 1.800 livros infantis para 18 unidades da rede pública municipal.

Voltada principalmente para crianças de até 6 anos, a iniciativa também oferece materiais pedagógicos, brinquedos educativos e sessões de contação de histórias. Cada unidade recebe uma estante com 100 livros.

As atividades de contação acontecem ao longo do mês em diferentes escolas da rede. O projeto também prevê uma capacitação para educadores no dia 21 de outubro, no Centro de Formação.