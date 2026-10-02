Um homem de 49 anos morreu nesta quinta-feira (1), na Santa Casa de Itatiba, um dia após sofrer um grave acidente na rodovia Engenheiro Constâncio Cintra, conhecida como Estrada de Itatiba.

A vítima seguia de Itatiba para Morungaba, onde trabalharia com serviços gerais em uma unidade do Sesi, quando a motocicleta em que estava foi atingida por uma Fiat Strada.

Com o impacto, o homem sofreu ferimentos graves e foi socorrido para a Santa Casa de Itatiba. Ele permaneceu internado, mas não resistiu aos ferimentos e morreu nesta quinta-feira.