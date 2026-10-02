02 de outubro de 2026
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ACIDENTE

Homem morre na Estrada de Itatiba a caminho do trabalho

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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JORNAL DE JUNDIAÍ
O corpo do homem foi encaminhado ao IML de Jundiaí
O corpo do homem foi encaminhado ao IML de Jundiaí

Um homem de 49 anos morreu nesta quinta-feira (1), na Santa Casa de Itatiba, um dia após sofrer um grave acidente na rodovia Engenheiro Constâncio Cintra, conhecida como Estrada de Itatiba.

A vítima seguia de Itatiba para Morungaba, onde trabalharia com serviços gerais em uma unidade do Sesi, quando a motocicleta em que estava foi atingida por uma Fiat Strada.

Com o impacto, o homem sofreu ferimentos graves e foi socorrido para a Santa Casa de Itatiba. Ele permaneceu internado, mas não resistiu aos ferimentos e morreu nesta quinta-feira.

O filho da vítima, de 19 anos, estava na garupa da motocicleta e também ficou ferido. Ele foi encaminhado a uma unidade de saúde de Morungaba e, segundo as informações disponíveis, não corre risco de morte.

O motorista da Fiat Strada também precisou de atendimento médico após sofrer uma crise de ansiedade. Exames realizados durante o atendimento apontaram que ele não havia ingerido bebida alcoólica.

A ocorrência foi registrada como homicídio culposo na direção de veículo automotor e será investigada para esclarecer as circunstâncias do acidente.

O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jundiaí, onde passará por exames necroscópicos antes de ser liberado para o sepultamento.

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