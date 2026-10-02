À medida que o calendário do varejo se aproxima do quarto trimestre, o comércio eletrônico começa a se preparar para o Dia das Crianças, uma das principais datas do segundo semestre, junto com a Black Friday e as compras de fim de ano. Segundo projeções da Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-commerce (Abiacom), o setor deve faturar R$ 10,79 bilhões entre os dias 28 de setembro e 11 de outubro, resultado 10,16% superior ao registrado no mesmo período do ano passado.

De acordo com a entidade, o desempenho é impulsionado pela expansão no volume de transações nas plataformas digitais. A estimativa é de que as lojas virtuais alcancem a marca de 18,49 milhões de pedidos, alta estimada de 10,32% frente a 2025. O ticket médio, porém, deve se manter estável, com sutil oscilação de R$ 547,05 para R$ 549,72.

Para o vice-presidente de gerência geral da Tenerity, multinacional especializada em engajamento, na Ibéria e no Brasil, Eduardo Esparza, “o cenário reforça a importância de estratégias capazes de diferenciar a experiência de compra em um momento de maior atenção ao orçamento”.