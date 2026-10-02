02 de outubro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
FATURAMENTO

Dia das Crianças deve ultrapassar R$ 10 bilhões no e-commerce

Por Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
rupixen / Unsplash
Resultado representa avanço de 10% na comparação anual, segundo a Abiacom; volume de pedidos deve superar 18 milhões
Resultado representa avanço de 10% na comparação anual, segundo a Abiacom; volume de pedidos deve superar 18 milhões

À medida que o calendário do varejo se aproxima do quarto trimestre, o comércio eletrônico começa a se preparar para o Dia das Crianças, uma das principais datas do segundo semestre, junto com a Black Friday e as compras de fim de ano. Segundo projeções da Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-commerce (Abiacom), o setor deve faturar R$ 10,79 bilhões entre os dias 28 de setembro e 11 de outubro, resultado 10,16% superior ao registrado no mesmo período do ano passado.

De acordo com a entidade, o desempenho é impulsionado pela expansão no volume de transações nas plataformas digitais. A estimativa é de que as lojas virtuais alcancem a marca de 18,49 milhões de pedidos, alta estimada de 10,32% frente a 2025. O ticket médio, porém, deve se manter estável, com sutil oscilação de R$ 547,05 para R$ 549,72.

Para o vice-presidente de gerência geral da Tenerity, multinacional especializada em engajamento, na Ibéria e no Brasil, Eduardo Esparza, “o cenário reforça a importância de estratégias capazes de diferenciar a experiência de compra em um momento de maior atenção ao orçamento”.

Segundo o executivo, o retail media (mídia de varejo), por exemplo, é um recurso estratégico nesse processo, uma vez que se apresenta ao consumidor em um momento crucial da jornada de compra. “Ao oferecer propostas ou benefícios relevantes, as marcas reforçam a conexão com o cliente e estendem esse ponto de contato até o pós-compra. Nesse sentido, o retail media surge como uma ferramenta valiosa, que aumenta a rentabilidade do e-commerce e constrói relacionamentos duradouros", explica.

O protagonismo do ambiente digital também encontra respaldo nos indicadores recentes de desempenho do mercado. Levantamento do Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA) aponta que as vendas do e-commerce na semana do Dia das Crianças em 2025 avançaram 9,7% na comparação anual. O avanço no canal online foi impulsionado por categorias diretamente ligadas à data, como Turismo & Transporte (11,8%), Recreação & Lazer (6%), Vestuário (3,7%), Lojas de Brinquedos (2,7%) e Livrarias & Papelarias (2%).

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários