À medida que o calendário do varejo se aproxima do quarto trimestre, o comércio eletrônico começa a se preparar para o Dia das Crianças, uma das principais datas do segundo semestre, junto com a Black Friday e as compras de fim de ano. Segundo projeções da Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-commerce (Abiacom), o setor deve faturar R$ 10,79 bilhões entre os dias 28 de setembro e 11 de outubro, resultado 10,16% superior ao registrado no mesmo período do ano passado.
De acordo com a entidade, o desempenho é impulsionado pela expansão no volume de transações nas plataformas digitais. A estimativa é de que as lojas virtuais alcancem a marca de 18,49 milhões de pedidos, alta estimada de 10,32% frente a 2025. O ticket médio, porém, deve se manter estável, com sutil oscilação de R$ 547,05 para R$ 549,72.
Para o vice-presidente de gerência geral da Tenerity, multinacional especializada em engajamento, na Ibéria e no Brasil, Eduardo Esparza, “o cenário reforça a importância de estratégias capazes de diferenciar a experiência de compra em um momento de maior atenção ao orçamento”.
Segundo o executivo, o retail media (mídia de varejo), por exemplo, é um recurso estratégico nesse processo, uma vez que se apresenta ao consumidor em um momento crucial da jornada de compra. “Ao oferecer propostas ou benefícios relevantes, as marcas reforçam a conexão com o cliente e estendem esse ponto de contato até o pós-compra. Nesse sentido, o retail media surge como uma ferramenta valiosa, que aumenta a rentabilidade do e-commerce e constrói relacionamentos duradouros", explica.
O protagonismo do ambiente digital também encontra respaldo nos indicadores recentes de desempenho do mercado. Levantamento do Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA) aponta que as vendas do e-commerce na semana do Dia das Crianças em 2025 avançaram 9,7% na comparação anual. O avanço no canal online foi impulsionado por categorias diretamente ligadas à data, como Turismo & Transporte (11,8%), Recreação & Lazer (6%), Vestuário (3,7%), Lojas de Brinquedos (2,7%) e Livrarias & Papelarias (2%).