Um funcionário terceirizado de um supermercado em Cabreúva foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira (1), suspeito de furtar produtos do estabelecimento durante o expediente. A prisão foi realizada pela equipe de segurança do próprio supermercado.
Segundo apurou o Jornal de Jundiaí, o funcionário foi flagrado pelas câmeras de monitoramento enquanto escondia diversos produtos sob as roupas. A abordagem ocorreu no final da madrugada, quando ele já se preparava para deixar o estabelecimento.
Durante a revista, os seguranças encontraram com o suspeito pacotes de fraldas e outros produtos. A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local para conduzir a ocorrência.
Aos policiais, o funcionário negou ter cometido o furto. Ele alegou que já havia chegado para trabalhar com os produtos e afirmou, inclusive, que teria mostrado os itens a outros colegas.
O suspeito foi conduzido ao Plantão Policial, onde as versões foram apresentadas. Após analisar o caso, o delegado determinou a prisão em flagrante do funcionário.