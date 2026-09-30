Com nove itens na pauta, a Câmara teve expediente tranquilo nesta terça-feira, sem debates acalorados e com uso reduzido da tribuna. O plenário estava esvaziado, com presença apenas de assessores e pouca movimentação nos corredores. Oito projetos da Ordem do Dia foram aprovados por unanimidade e de forma rápida, sem discussão. A exceção foi o veto parcial ao Projeto de Lei nº 14.822/2026, rejeitado por 15 votos, e que segue agora para promulgação. Logo após o encerramento oficial, alguns vereadores deixaram o plenário apressadamente, como se já tivessem outro compromisso agendado.

Por 15 votos, a Câmara derrubou o veto ao Projeto de Lei nº 14.822/2026, de autoria de Romildo Antonio da Silva (PDT), que proíbe publicidade e promoção de jogos de azar online em espaços públicos e determina o bloqueio de acesso às plataformas nas redes públicas de internet do município. Na tribuna, vereadores alertaram para o grave endividamento das famílias e o uso de recursos do Bolsa Família para apostas online. Juninho Adilson (União) criticou a Medida Provisória federal que proíbe as bets no país, classificando-a como eleitoreira, pois tem validade de apenas 120 dias e depois perde seu efeito.

Comércio nas eleições

O comércio poderá funcionar normalmente nos dias de votação das Eleições 2026, desde que os estabelecimentos garantam aos funcionários condições efetivas para exercer o direito ao voto. A orientação consta das regras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e foi reforçada pelo Sincomercio Jundiaí e Região. As empresas devem organizar as escalas considerando o tempo necessário para deslocamento, votação e retorno ao trabalho. Também precisam observar a legislação trabalhista, normas municipais e a Convenção Coletiva de Trabalho da categoria. O primeiro turno será em 4 de outubro e, se houver segundo turno, em 25 de outubro.