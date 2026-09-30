Com nove itens na pauta, a Câmara teve expediente tranquilo nesta terça-feira, sem debates acalorados e com uso reduzido da tribuna. O plenário estava esvaziado, com presença apenas de assessores e pouca movimentação nos corredores. Oito projetos da Ordem do Dia foram aprovados por unanimidade e de forma rápida, sem discussão. A exceção foi o veto parcial ao Projeto de Lei nº 14.822/2026, rejeitado por 15 votos, e que segue agora para promulgação. Logo após o encerramento oficial, alguns vereadores deixaram o plenário apressadamente, como se já tivessem outro compromisso agendado.
Veto de bets é rejeitado em Jundiaí
Por 15 votos, a Câmara derrubou o veto ao Projeto de Lei nº 14.822/2026, de autoria de Romildo Antonio da Silva (PDT), que proíbe publicidade e promoção de jogos de azar online em espaços públicos e determina o bloqueio de acesso às plataformas nas redes públicas de internet do município. Na tribuna, vereadores alertaram para o grave endividamento das famílias e o uso de recursos do Bolsa Família para apostas online. Juninho Adilson (União) criticou a Medida Provisória federal que proíbe as bets no país, classificando-a como eleitoreira, pois tem validade de apenas 120 dias e depois perde seu efeito.
Comércio nas eleições
O comércio poderá funcionar normalmente nos dias de votação das Eleições 2026, desde que os estabelecimentos garantam aos funcionários condições efetivas para exercer o direito ao voto. A orientação consta das regras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e foi reforçada pelo Sincomercio Jundiaí e Região. As empresas devem organizar as escalas considerando o tempo necessário para deslocamento, votação e retorno ao trabalho. Também precisam observar a legislação trabalhista, normas municipais e a Convenção Coletiva de Trabalho da categoria. O primeiro turno será em 4 de outubro e, se houver segundo turno, em 25 de outubro.
Partido Novo empaca em Jundiaí
Com a desistência de Ricardo Salles, candidato a senador pelo Novo, a campanha do ex-vereador Antônio Albino fica cada dia mais complicada. Ele, que deixou o PL para o partido Novo, tem apenas 3,2 % de intenções de votos, segundo pesquisa divulgada pelo Jornal de Jundiaí, no último domingo. O ex-vereador também tinha sido candidato a vice-prefeito nas últimas eleições, quando foi derrotado pelo atual prefeito Gustavo Martinelli (União).
Silas, o rejeitado
O candidato a deputado federal e ex-assessor do ex-prefeito Luiz Fernando Machado, Silas Feitosa (MDB) provocou reação ao se referir ao JJ pejorativamente ao comentar pesquisa eleitoral divulgada no último domingo, onde ele aparece com apenas 1% de intenção de votos. A declaração foi criticada pelo jornalista Itamar Gonçalves, que lembrou a trajetória do JJ e ressaltou que a pesquisa foi realizada por instituto contratado pelo jornal, cabendo ao veículo a divulgação dos resultados. Fundado em 1965, o Jornal de Jundiaí completou 61 anos de circulação, impressa e digital, e acompanha há seis décadas os principais acontecimentos da cidade e da região. Gonçalves afirmou ainda que a crítica de Feitosa demonstra desconhecimento sobre o processo de realização e publicação de pesquisas eleitorais.