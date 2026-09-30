A inclusão de crianças neurodivergentes nas redes públicas de saúde e educação é o tema da penúltima pergunta da série do Jornal de Jundiaí com candidatos da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ). A proposta é saber quais medidas os candidatos defendem para ampliar o atendimento especializado, garantir acompanhamento adequado e fortalecer a inclusão no ambiente escolar.

A questão também aborda a necessidade de integração entre saúde e educação, capacitação dos profissionais e suporte às famílias. Com demandas que envolvem diagnóstico, terapias, acompanhamento pedagógico e adaptações no ensino, a articulação entre os serviços públicos é um dos principais desafios para assegurar atendimento adequado às crianças. Vale lembrar que todos os candidatos da RMJ receberam a mesma pergunta, mas nem todos responderam

PERGUNTA 19 - Como o senhor planeja ampliar o apoio para a inclusão de crianças neurodivergentes na rede de saúde e ensino municipal?

