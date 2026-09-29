O Espaço Maxi Comunidade, no Maxi Shopping Jundiaí, recebe até o dia 18 de outubro uma exposição e venda de artesanatos em prol do SOS – Serviço de Obras Sociais de Jundiaí. A iniciativa reúne produtos confeccionados por instituições e artesãos da cidade e oferece ao público a oportunidade de comprar peças e, ao mesmo tempo, contribuir com o trabalho social desenvolvido pela entidade.

Entre os produtos disponíveis estão velas aromáticas, chaveiros, acessórios de resina, pedras e incensários, agendas, itens de costura criativa, terços e laços infantis, além de outras peças produzidas com diferentes técnicas artesanais.

Os preços começam em R$ 10, com opções para decoração, presentes e uso pessoal.