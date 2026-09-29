O Espaço Maxi Comunidade, no Maxi Shopping Jundiaí, recebe até o dia 18 de outubro uma exposição e venda de artesanatos em prol do SOS – Serviço de Obras Sociais de Jundiaí. A iniciativa reúne produtos confeccionados por instituições e artesãos da cidade e oferece ao público a oportunidade de comprar peças e, ao mesmo tempo, contribuir com o trabalho social desenvolvido pela entidade.
Entre os produtos disponíveis estão velas aromáticas, chaveiros, acessórios de resina, pedras e incensários, agendas, itens de costura criativa, terços e laços infantis, além de outras peças produzidas com diferentes técnicas artesanais.
Os preços começam em R$ 10, com opções para decoração, presentes e uso pessoal.
O SOS Jundiaí é uma instituição filantrópica que atua há mais de 50 anos no atendimento e acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social e em situação de rua. Em parceria com a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social (UGADS), a organização coordena serviços como a Casa de Passagem e o Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS).
Os preços começam em R$ 10, com várias opções
A ação no Espaço Maxi Comunidade busca contribuir para a arrecadação de recursos destinados à instituição, além de dar visibilidade ao trabalho realizado pelo SOS e aos produtos artesanais disponibilizados para venda.