Jundiaí recebe, de 1º a 3 de outubro de 2026, a quinta edição do Festival de Música de Jundiaí. Realizado pela Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT), o evento reúne artistas da Região Metropolitana de Jundiaí em uma programação gratuita no Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro, no Centro.
O festival reúne músicos selecionados por edital e está dividido em três módulos: compositores de músicas autorais inéditas, intérpretes de obras de livre escolha e instrumentistas que integram a banda de apoio oficial do evento.
A programação busca ampliar a visibilidade dos artistas, estimular a circulação da produção musical e fortalecer a cena cultural regional, além de aproximar o público de diferentes estilos, sonoridades e experiências musicais.
Programação
1º de outubro – quinta-feira
18h30 – Sala Glória Rocha
Izzy Gordon e Margareth Reali – pocket show e bate-papo
20h – Sala Glória Rocha
- Eric de Sá – Céu Estrelado | Módulo Compositor
- Ana Bê – Pulsos | Módulo Intérprete
- Luara Correia – Medo Bobo | Módulo Intérprete
- Luiza Miana – Luiza | Módulo Intérprete
- Júlia Chepuck – Canário do Reino | Módulo Intérprete
- Karina Limsi & Denisar Carvalho – Mas a Clarice não fuma | Módulo Compositor
2 de outubro – sexta-feira
17h – Saguão
Projeto Guri – apresentação musical
20h – Sala Glória Rocha
- Felipe Doro – O Samba é a Cara do Povo | Módulo Compositor
- Banda Rumore – Eterno | Módulo Compositor
- Este Lado Para Cima – Jambú | Módulo Compositor
- Cassiano Barão – Chuva passageira | Módulo Compositor
- Yuri Sorokay – Black | Módulo Intérprete
- Leo Sousa – If I Ain’t Got You | Módulo Intérprete
3 de outubro – sábado
19h – Sala Glória Rocha
Orquestra Municipal de Jundiaí convida Claudinei Duran – apresentação musical
19h30 – Saguão
- França – Toínha | Módulo Compositor
- Petroni – Mar de Ilusão | Módulo Compositor
- Fer Ferigato – A Voz do Luar | Módulo Compositor
- m4llu – Vilã | Módulo Compositor
- Victor Cesare – Let Me Be | Módulo Compositor
- Negrex – Elefante na Sala | Módulo Compositor
20h30 – Sala Glória Rocha
- Gabi Gandolfi – Um Dia de Domingo | Módulo Intérprete
- Maria Valentina – Running Up That Hill | Módulo Intérprete
- GABZ – Obvious | Módulo Intérprete
- Nando Ribeiro – Skyline Pidgeon | Módulo Intérprete
- Gabriel Nascimento – Risk It All | Módulo Intérprete
- Tom Archângelo – Oceano | Módulo Intérprete