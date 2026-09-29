29 de setembro de 2026
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OUTUBRO

Jundiaí recebe 5º Festival de Música com apresentações gratuitas

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Prefeitura de Jundiaí
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Prefeitura de Jundiaí
Evento reúne artistas da Região Metropolitana de Jundiaí em uma programação gratuita no Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro, no Centro
Evento reúne artistas da Região Metropolitana de Jundiaí em uma programação gratuita no Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro, no Centro

Jundiaí recebe, de 1º a 3 de outubro de 2026, a quinta edição do Festival de Música de Jundiaí. Realizado pela Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT), o evento reúne artistas da Região Metropolitana de Jundiaí em uma programação gratuita no Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro, no Centro.

O festival reúne músicos selecionados por edital e está dividido em três módulos: compositores de músicas autorais inéditas, intérpretes de obras de livre escolha e instrumentistas que integram a banda de apoio oficial do evento.

A programação busca ampliar a visibilidade dos artistas, estimular a circulação da produção musical e fortalecer a cena cultural regional, além de aproximar o público de diferentes estilos, sonoridades e experiências musicais.

Programação

1º de outubro – quinta-feira

18h30 – Sala Glória Rocha
Izzy Gordon e Margareth Reali – pocket show e bate-papo

20h – Sala Glória Rocha

  • Eric de Sá – Céu Estrelado | Módulo Compositor
  • Ana Bê – Pulsos | Módulo Intérprete
  • Luara Correia – Medo Bobo | Módulo Intérprete
  • Luiza Miana – Luiza | Módulo Intérprete
  • Júlia Chepuck – Canário do Reino | Módulo Intérprete
  • Karina Limsi & Denisar Carvalho – Mas a Clarice não fuma | Módulo Compositor

2 de outubro – sexta-feira

17h – Saguão
Projeto Guri – apresentação musical

20h – Sala Glória Rocha

  • Felipe Doro – O Samba é a Cara do Povo | Módulo Compositor
  • Banda Rumore – Eterno | Módulo Compositor
  • Este Lado Para Cima – Jambú | Módulo Compositor
  • Cassiano Barão – Chuva passageira | Módulo Compositor
  • Yuri Sorokay – Black | Módulo Intérprete
  • Leo Sousa – If I Ain’t Got You | Módulo Intérprete

3 de outubro – sábado

19h – Sala Glória Rocha
Orquestra Municipal de Jundiaí convida Claudinei Duran – apresentação musical

19h30 – Saguão

  • França – Toínha | Módulo Compositor
  • Petroni – Mar de Ilusão | Módulo Compositor
  • Fer Ferigato – A Voz do Luar | Módulo Compositor
  • m4llu – Vilã | Módulo Compositor
  • Victor Cesare – Let Me Be | Módulo Compositor
  • Negrex – Elefante na Sala | Módulo Compositor

20h30 – Sala Glória Rocha

  • Gabi Gandolfi – Um Dia de Domingo | Módulo Intérprete
  • Maria Valentina – Running Up That Hill | Módulo Intérprete
  • GABZ – Obvious | Módulo Intérprete
  • Nando Ribeiro – Skyline Pidgeon | Módulo Intérprete
  • Gabriel Nascimento – Risk It All | Módulo Intérprete
  • Tom Archângelo – Oceano | Módulo Intérprete

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