Jundiaí recebe, de 1º a 3 de outubro de 2026, a quinta edição do Festival de Música de Jundiaí. Realizado pela Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT), o evento reúne artistas da Região Metropolitana de Jundiaí em uma programação gratuita no Centro das Artes Prefeito Pedro Fávaro, no Centro.

O festival reúne músicos selecionados por edital e está dividido em três módulos: compositores de músicas autorais inéditas, intérpretes de obras de livre escolha e instrumentistas que integram a banda de apoio oficial do evento.

A programação busca ampliar a visibilidade dos artistas, estimular a circulação da produção musical e fortalecer a cena cultural regional, além de aproximar o público de diferentes estilos, sonoridades e experiências musicais.

Programação