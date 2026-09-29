Eleitoras e eleitores surdos ou com deficiência auditiva poderão contar com atendimento em Libras durante as Eleições 2026. O serviço da Central de Interpretação de Libras conecta o eleitor a um tradutor e intérprete de Libras por meio de videochamada e está disponível em uma parceria entre a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) e o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).
O atendimento faz parte do programa São Paulo São Libras e pode ser utilizado para esclarecer dúvidas sobre os procedimentos eleitorais até o momento do contato com os mesários.
Na cabine de votação, entretanto, é proibido o uso de celulares, câmeras, rádios e outros equipamentos eletrônicos que possam comprometer o sigilo do voto. Por isso, quem precisar do atendimento deverá acessar a Central antes de entrar na cabine.
A parceria entre a SEDPcD e o TRE-SP foi firmada inicialmente para as eleições municipais de 2024 e renovada para as Eleições 2026. Naquele pleito, o serviço registrou mais de 1,2 mil atendimentos a pessoas surdas ou com deficiência auditiva.
A Central está em funcionamento desde agosto e ficará disponível até 30 de outubro.
Como acessar a Central de Libras
QR Code no local de votação
Ao chegar ao local de votação, o eleitor poderá procurar os cartazes informativos do programa São Paulo São Libras. Ao apontar a câmera do celular para o QR Code disponível no material, será direcionado para a videochamada com o intérprete de Libras.
Aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR
Outra opção é utilizar o aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, disponível gratuitamente para celulares. Na área de serviços do programa São Paulo São Libras, o eleitor deve selecionar a opção de atendimento em Libras para as eleições.
Site do TRE-SP
O atendimento também poderá ser acessado pelo portal do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. No site, o eleitor deverá localizar o banner ou link da Central de Interpretação de Libras e iniciar o atendimento virtual.
Programa busca ampliar acesso a serviços públicos
Criado em outubro de 2023 pela SEDPcD, o programa São Paulo São Libras tem como objetivo reduzir barreiras de comunicação no acesso da população surda aos serviços públicos estaduais.
Além do atendimento relacionado às eleições, a Central de Interpretação de Libras atua em equipamentos e serviços como delegacias da Polícia Civil, unidades do Poupatempo, Polos de Empregabilidade Inclusiva (PEIs), Defensoria Pública, Metrô de São Paulo e rede pública de saúde.