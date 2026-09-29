Eleitoras e eleitores surdos ou com deficiência auditiva poderão contar com atendimento em Libras durante as Eleições 2026. O serviço da Central de Interpretação de Libras conecta o eleitor a um tradutor e intérprete de Libras por meio de videochamada e está disponível em uma parceria entre a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) e o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).

O atendimento faz parte do programa São Paulo São Libras e pode ser utilizado para esclarecer dúvidas sobre os procedimentos eleitorais até o momento do contato com os mesários.

Na cabine de votação, entretanto, é proibido o uso de celulares, câmeras, rádios e outros equipamentos eletrônicos que possam comprometer o sigilo do voto. Por isso, quem precisar do atendimento deverá acessar a Central antes de entrar na cabine.