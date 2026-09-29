29 de setembro de 2026
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INCLUSÃO

Eleitores surdos podem acessar suporte em Libras na eleição 2026

Por Redação | Agência SP
| Tempo de leitura: 2 min
Agência SP
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serviço da Central de Interpretação de Libras conecta o eleitor a um tradutor e intérprete de Libras por meio de videochamada
serviço da Central de Interpretação de Libras conecta o eleitor a um tradutor e intérprete de Libras por meio de videochamada

Eleitoras e eleitores surdos ou com deficiência auditiva poderão contar com atendimento em Libras durante as Eleições 2026. O serviço da Central de Interpretação de Libras conecta o eleitor a um tradutor e intérprete de Libras por meio de videochamada e está disponível em uma parceria entre a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) e o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).

O atendimento faz parte do programa São Paulo São Libras e pode ser utilizado para esclarecer dúvidas sobre os procedimentos eleitorais até o momento do contato com os mesários.

Na cabine de votação, entretanto, é proibido o uso de celulares, câmeras, rádios e outros equipamentos eletrônicos que possam comprometer o sigilo do voto. Por isso, quem precisar do atendimento deverá acessar a Central antes de entrar na cabine.

A parceria entre a SEDPcD e o TRE-SP foi firmada inicialmente para as eleições municipais de 2024 e renovada para as Eleições 2026. Naquele pleito, o serviço registrou mais de 1,2 mil atendimentos a pessoas surdas ou com deficiência auditiva.

A Central está em funcionamento desde agosto e ficará disponível até 30 de outubro.

Como acessar a Central de Libras

QR Code no local de votação

Ao chegar ao local de votação, o eleitor poderá procurar os cartazes informativos do programa São Paulo São Libras. Ao apontar a câmera do celular para o QR Code disponível no material, será direcionado para a videochamada com o intérprete de Libras.

Aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR

Outra opção é utilizar o aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, disponível gratuitamente para celulares. Na área de serviços do programa São Paulo São Libras, o eleitor deve selecionar a opção de atendimento em Libras para as eleições.

Site do TRE-SP

O atendimento também poderá ser acessado pelo portal do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. No site, o eleitor deverá localizar o banner ou link da Central de Interpretação de Libras e iniciar o atendimento virtual.

Programa busca ampliar acesso a serviços públicos

Criado em outubro de 2023 pela SEDPcD, o programa São Paulo São Libras tem como objetivo reduzir barreiras de comunicação no acesso da população surda aos serviços públicos estaduais.

Além do atendimento relacionado às eleições, a Central de Interpretação de Libras atua em equipamentos e serviços como delegacias da Polícia Civil, unidades do Poupatempo, Polos de Empregabilidade Inclusiva (PEIs), Defensoria Pública, Metrô de São Paulo e rede pública de saúde.

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