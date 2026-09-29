A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo (SDE) está com inscrições abertas para 5,1 mil vagas em cursos profissionalizantes gratuitos do programa Qualifica SP. As oportunidades estão disponíveis pela plataforma Trampolim e os interessados podem se inscrever até 4 de outubro.

Do total de vagas, 1.980 são destinadas a cursos online, que podem ser realizados por moradores de qualquer município do estado de São Paulo. Para essas turmas, o início das aulas está previsto para 13 de outubro.

A oferta reúne cursos em diferentes áreas, incluindo tecnologia, administração, logística, recursos humanos, idiomas e marketing. Entre as opções estão Aplicação de Banco de Dados, Arquitetura de Sistemas, Programação Mobile, Programação Web, Gestão de Projetos de TI, Segurança Cibernética e Inteligência Artificial Aplicada para Negócios.