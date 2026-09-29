A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo (SDE) está com inscrições abertas para 5,1 mil vagas em cursos profissionalizantes gratuitos do programa Qualifica SP. As oportunidades estão disponíveis pela plataforma Trampolim e os interessados podem se inscrever até 4 de outubro.
Do total de vagas, 1.980 são destinadas a cursos online, que podem ser realizados por moradores de qualquer município do estado de São Paulo. Para essas turmas, o início das aulas está previsto para 13 de outubro.
A oferta reúne cursos em diferentes áreas, incluindo tecnologia, administração, logística, recursos humanos, idiomas e marketing. Entre as opções estão Aplicação de Banco de Dados, Arquitetura de Sistemas, Programação Mobile, Programação Web, Gestão de Projetos de TI, Segurança Cibernética e Inteligência Artificial Aplicada para Negócios.
Entre os cursos online com maior número de vagas estão:
- Assistente Administrativo: 180 vagas, 80 horas, período noturno;
- Assistente de Logística: 180 vagas, 80 horas, período noturno;
- Assistente de Recursos Humanos: 180 vagas, 80 horas, período noturno;
- Informática Básica com Inclusão Digital: 180 vagas, 80 horas, período noturno;
- Inglês para Recepção: 180 vagas, 80 horas, período noturno;
- Marketing Digital na Prática: 180 vagas, 80 horas, período noturno;
- Espanhol para Recepção: 180 vagas, 80 horas, período noturno.
As oportunidades são divididas entre as modalidades Meu Primeiro Emprego, voltada para jovens de 16 a 24 anos, e Novo Emprego, destinada a pessoas com 25 anos ou mais que buscam qualificação profissional, recolocação no mercado de trabalho ou uma nova carreira.
Como se inscrever
Para participar, o candidato deve acessar www.trampolim.sp.gov.br, fazer login utilizando uma conta gov.br e escolher o curso de interesse.
Podem participar candidatos alfabetizados, residentes no estado de São Paulo e que atendam à faixa etária exigida para a modalidade escolhida.
Caso o número de inscritos ultrapasse a quantidade de vagas disponíveis, terão prioridade pessoas com deficiência, jovens, desempregados e candidatos de baixa renda.
Os candidatos selecionados receberão por e-mail as informações sobre a turma. A necessidade de confirmação presencial da matrícula varia de acordo com o curso e o local de realização e deve ser consultada na própria plataforma.
Para os cursos online, as orientações para acesso às aulas serão enviadas para o e-mail cadastrado no momento da inscrição.