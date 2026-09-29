Estão abertas as inscrições para a Oficina de Maquete Colaborativa – Educação Patrimonial na Prática, que será realizada nos dias 3 e 10 de outubro, das 14h30 às 17h, no Centro Cultural Fábrica São Pedro, sede do Museu FAMA, em Itu (SP). Gratuita, a atividade propõe uma aproximação dos participantes com a história, a arquitetura e o processo de preservação da antiga Fábrica São Pedro.
3 e 10 de outubro, das 14h30 às 17h, no Centro Cultural Fábrica São Pedro
Ministrada pela Profa. Dra. Ana Beatris F. Menegaldo, a oficina acompanha o processo de restauração dos telhados da antiga fábrica. Os encontros começam com uma visita à obra, permitindo aos participantes observar elementos da arquitetura industrial e conhecer os trabalhos de preservação realizados no complexo.
Na sequência, o grupo participa da construção coletiva de uma maquete, utilizando, entre outros materiais, elementos descartados e reaproveitados durante o próprio processo de restauro.
Ao final das atividades, a maquete colaborativa será incorporada à exposição como uma obra tátil, ampliando as possibilidades de interação do público com a história e a arquitetura da antiga Fábrica São Pedro.
A participação é gratuita e destinada a alunos da rede pública de ensino e ao público em geral. As vagas são limitadas.
As inscrições podem ser realizadas pelo site do Museu FAMA: https://famamuseu.org.br/
A atividade integra o projeto “Restauração do Patrimônio Industrial para a Implantação do Museu Asas de um Sonho”, contemplado pelo Edital Fomento Cult SP PNAB nº 12/2024, promovido pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo e pelo Ministério da Cultura – Governo Federal.