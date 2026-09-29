Estão abertas as inscrições para a Oficina de Maquete Colaborativa – Educação Patrimonial na Prática, que será realizada nos dias 3 e 10 de outubro, das 14h30 às 17h, no Centro Cultural Fábrica São Pedro, sede do Museu FAMA, em Itu (SP). Gratuita, a atividade propõe uma aproximação dos participantes com a história, a arquitetura e o processo de preservação da antiga Fábrica São Pedro.



3 e 10 de outubro, das 14h30 às 17h, no Centro Cultural Fábrica São Pedro



Ministrada pela Profa. Dra. Ana Beatris F. Menegaldo, a oficina acompanha o processo de restauração dos telhados da antiga fábrica. Os encontros começam com uma visita à obra, permitindo aos participantes observar elementos da arquitetura industrial e conhecer os trabalhos de preservação realizados no complexo.