Aos 12 anos, o jundiaiense Murilo Miwa Bastos, conhecido como Lilo, terá pela frente uma experiência inédita na carreira. O piloto disputará entre 29 de outubro e 1º de novembro uma etapa do Campeonato Espanhol de Motovelocidade, no Circuito de Jerez–Ángel Nieto, na Espanha. A participação será como wild card, condição dada a pilotos convidados para uma etapa.

A oportunidade chegou de maneira inesperada para Murilo, que encara a viagem como a realização de um sonho. Antes da competição em Jerez, ele passará por cinco dias de preparação em Alcañiz, onde terá contato com a moto que utilizará na Espanha e poderá se adaptar ao novo equipamento.

“Foi muito inesperado receber a notícia de que eu ia correr uma etapa do Espanhol lá fora. Foi um sentimento que eu não consigo explicar com palavras”, conta Murilo. O piloto também destaca o significado de representar o país e a cidade onde nasceu.