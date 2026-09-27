Aos 12 anos, o jundiaiense Murilo Miwa Bastos, conhecido como Lilo, terá pela frente uma experiência inédita na carreira. O piloto disputará entre 29 de outubro e 1º de novembro uma etapa do Campeonato Espanhol de Motovelocidade, no Circuito de Jerez–Ángel Nieto, na Espanha. A participação será como wild card, condição dada a pilotos convidados para uma etapa.
A oportunidade chegou de maneira inesperada para Murilo, que encara a viagem como a realização de um sonho. Antes da competição em Jerez, ele passará por cinco dias de preparação em Alcañiz, onde terá contato com a moto que utilizará na Espanha e poderá se adaptar ao novo equipamento.
“Foi muito inesperado receber a notícia de que eu ia correr uma etapa do Espanhol lá fora. Foi um sentimento que eu não consigo explicar com palavras”, conta Murilo. O piloto também destaca o significado de representar o país e a cidade onde nasceu.
“Eu fico muito grato por essa oportunidade de poder representar o Brasil e Jundiaí. Para mim, é a realização de um sonho, porque poucas pessoas têm essa oportunidade. Adquirir essa experiência com 12 anos vai ser muito bom para mim”, afirma.
A participação terá ainda um desafio técnico. Murilo utiliza no Brasil uma Yamaha R15, mas na Espanha pilotará um protótipo desenvolvido para alta performance. Segundo ele, o novo equipamento possui características diferentes, como chassi mais rígido, respostas mais rápidas nas curvas e possibilidade de maior velocidade durante as mudanças de direção.
“É uma moto totalmente diferente daqui do Brasil. Ela é desenvolvida para alta performance, tem chassi rígido, aponta mais rápido nas curvas e as transições ficam bem mais rápidas”, explica. Murilo já teve contato com protótipos no Brasil e espera utilizar essa experiência para acelerar a adaptação em Alcañiz.
O circuito de Jerez também será um desafio. Para chegar preparado, o piloto tem estudado a pista por meio de vídeos e busca absorver o máximo de informações antes da viagem. O objetivo é conhecer as características do traçado e chegar aos treinos com uma noção prévia do que encontrará.
Apesar da ambição competitiva, Murilo afirma que pretende chegar à Espanha com humildade. A prioridade inicial será aprender com a experiência e com os adversários, mas a vontade de disputar posições também está presente. “Eu adoro uma competição, então claro que vou tentar pegar uma boa colocação e, se Deus quiser, até um pódio”, diz.
Para o piloto, independentemente do resultado, a experiência poderá representar um passo importante na formação. Ele espera aprender sobre pilotagem, preparação e o funcionamento de uma competição internacional no país considerado um dos principais centros da motovelocidade mundial.
“Vai me dar bastante experiência de corrida, de treinos e de como as coisas funcionam no berço da motovelocidade mundial. Vou poder aprender pilotagem sobre a moto e muito mais”, afirma Murilo. O conhecimento adquirido também deverá ser levado para as provas no Brasil, especialmente no campeonato latino-americano da Yamaha R15.
A experiência internacional ocorre depois de um período de recuperação. Murilo sofreu uma queda durante a Copa Potenza, em Minas Gerais, e teve fraturas na tíbia, na fíbula e na mão. O acidente o afastou das pistas por cerca de um mês e meio e chegou a gerar dúvidas sobre o tempo necessário para retornar.
“Quando eu sentia muita dor, pensava: ‘Nossa, vai demorar bastante para eu voltar para as pistas’. Mas, graças a Deus, foi bem rápido”, lembra. O retorno foi gradual, e o piloto conta que precisou de alguns treinos até recuperar completamente a confiança sobre a moto.
A relação de Murilo com as duas rodas começou cedo. Aos três anos, ganhou a primeira minimoto e, pouco depois, passou a andar de moto de trilha, desenvolvendo interesse pelo motocross. Mais tarde, fez um teste em Interlagos para a categoria Junior Cup, foi aprovado e posteriormente também passou por uma avaliação na categoria E15.
Agora, o sonho é continuar avançando nas categorias e, no futuro, chegar à chamada “categoria rainha” da motovelocidade. Murilo cita pilotos brasileiros como Alex Barros, Diogo Moreira e Eric Granado como referências e afirma que pretende construir a própria trajetória.
“Meu sonho é chegar na categoria rainha, como todos os grandes fizeram. Eles escreveram a história deles. Eu quero escrever a minha, representando o Brasil e a cidade de Jundiaí”, afirma.
A ligação com a cidade é um dos pontos que o piloto mais valoriza. Para Murilo, ouvir seu nome associado a Jundiaí durante uma transmissão é motivo de orgulho. A etapa espanhola será mais um capítulo dessa história, agora em uma pista internacional e diante de um novo desafio.
“Levar o nome de Jundiaí para mim é muito importante. Me dá muito orgulho quando o narrador fala ‘Murilo Miwa, representando a cidade de Jundiaí’. Isso enche meu coração de felicidade”, diz. Na Espanha, o objetivo será acelerar, aprender e ampliar uma trajetória que começou ainda na infância.