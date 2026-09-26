O Time Jundiaí conquistou sete medalhas no Troféu Brasil de Atletismo Master, disputado entre os dias 18 e 20 de setembro, em Porto Alegre (RS). A competição reuniu mais de 400 atletas, representantes de equipes de 21 estados brasileiros.

Representando Jundiaí, Carlos Eduardo Pelosi competiu na categoria de 55 a 59 anos e terminou com duas medalhas de ouro. O atleta foi campeão nos 100 e nos 200 metros, vencendo as duas provas que disputou na competição nacional.

Maria do Carmo Viana dos Santos teve cinco participações no pódio. Ela conquistou três ouros, nos 3.000 e 5.000 metros de marcha atlética e nos 2.000 metros com obstáculos, além de duas pratas, nos 400 metros rasos e nos 80 metros com barreiras.