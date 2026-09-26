Um homem foi detido na manhã de sexta-feira (25), após uma tentativa de roubo no Centro de Jundiaí. A ocorrência foi registrada na Rua Anchieta e mobilizou equipes da Polícia Militar, acionadas pelo Centro de Operações da corporação.

Os policiais chegaram ao endereço e encontraram o suspeito já abordado por outras equipes que haviam iniciado o atendimento. A vítima e uma testemunha também foram ouvidas no local, e os relatos foram registrados no boletim de ocorrência.

As partes envolvidas foram encaminhadas à Central de Flagrantes para apresentação do caso à autoridade policial. O suspeito permaneceu detido durante os procedimentos realizados na unidade.