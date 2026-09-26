Querido leitor, me peguei pensando sobre a vida e o quão estranha ela é. Nascemos, crescemos e, quando atingimos uma idade na qual conseguimos entender certos ciclos da vida, tudo se desmorona.Você começa a entender que as pessoas não são eternas. Os mais velhos vão partindo e alguns jovens também.O que resta é o vazio de um tempo onde as famílias se reuniam para comer, sorrir, conversar e brincar e que agora são lembranças embaladas em saudades.

A vida é imprevisível. Tantas tragédias me fazem filosofar a respeito da nossa existência aqui na terra e a sua duração. Quando vemos vídeos que circulam nas redes sociais a respeito de pessoas felizes, antes do embarque, penso no seu último pensamento antes de partir. Em quem pensaram e o que sentiram?

E é neste momento que temos a certeza de que devemos viver a vida de forma plena, inteira. Cada uma daquelas vidas tinha a certeza de que chegaria ao seu destino e seguiria a sua vida conforme os seus planos. Cada vida que parte, antes tinha a certeza de que chegaria em casa e veria a sua família. Nenhuma vida imagina que está dando o seu último adeus, o seu último abraço, o seu último beijo, dizendo o seu último ‘eu te amo’.

Querido leitor, como é importante aproveitarmos cada segundo de nossas vidas, pois, não sabemos o que acontecerá no próximo segundo. Quando éramos crianças, brincávamos com os amigos e, de repente, crescemos e não nos demos conta de que havíamos brincado pela última vez para nunca mais. Crescemos e o tempo passou rápido demais. Dessa forma, devemos estar perto de quem amamos, buscar realizar os nossos sonhos, devemos aproveitar cada instante para fazermos o bem e sermos felizes.

Você já parou para pensar em quantas vezes deixamos de dizer o quanto admiramos uma pessoa, deixamos de dizer o quanto amamos alguém, o quanto alguém nos é especial, o quanto apreciamos o que alguém nos faz, achando que dará tempo de lhes dizer? E com respeito a você? Quando foi a última vez que você sentou para ler aquele livro que você sempre diz que lerá e até hoje ele está se empoeirando na prateleira?

Quando foi que você tirou do papel aquele plano de fazer aquela viagem dos sonhos e foi deixando para depois e depois? E aquele restaurante que você sempre teve vontade de ir e nunca foi? E aquele seu amigo de infância que há anos você não vê pessoalmente, apenas por rede social, e ele te chama para marcarem um encontro, mas você sempre arruma uma desculpa para não ir? Sabe aquele instrumento musical que você tem tanta vontade de aprender? Que tal começar agora?

Caro leitor, muitas vezes achamos que teremos tempo de fazer tudo o que desejamos. Achamos que teremos tempo de nos expressar para as pessoas nas quais amamos. Achamos que teremos tempo para tudo, quando, na verdade, não sabemos quanto tempo temos. Pode ser que tenhamos minutos, dias, meses ou anos de vida, tudo é imprevisível.

Por isso, ame mais, converse mais, abrace mais, se expresse mais, seja mais presente na vida de quem lhe ama, faça o bem. Não deixe para amanhã o que você puder fazer hoje, pois, hoje aqui, amanhã não se sabe.

Miceia Izidoro é psicopedagoga clínica e institucional, neuropsicopedagoga clínica e pós-graduada em ABA