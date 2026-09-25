A Prefeitura de Jundiaí intensificou os trabalhos de manutenção viária em diferentes regiões da cidade após o volume recorde de chuvas registrado para o mês de setembro. As equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp) reforçaram a operação tapa-buracos para mitigar os impactos provocados pelas precipitações e melhorar as condições de circulação nas ruas e avenidas.

Cerca de 12 profissionais atuam diariamente nos serviços. Em média, são utilizadas 20 toneladas de massa asfáltica por dia, possibilitando a recuperação de aproximadamente 80 pontos diariamente.