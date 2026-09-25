A Prefeitura de Jundiaí intensificou os trabalhos de manutenção viária em diferentes regiões da cidade após o volume recorde de chuvas registrado para o mês de setembro. As equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp) reforçaram a operação tapa-buracos para mitigar os impactos provocados pelas precipitações e melhorar as condições de circulação nas ruas e avenidas.
Cerca de 12 profissionais atuam diariamente nos serviços. Em média, são utilizadas 20 toneladas de massa asfáltica por dia, possibilitando a recuperação de aproximadamente 80 pontos diariamente.
“Nosso trabalho é contínuo e, neste período de chuvas mais intensas, estamos reforçando as equipes e direcionando os serviços para os pontos que mais precisam de intervenção. A manutenção das vias é fundamental para garantir melhores condições de circulação e segurança para toda a população”, explicou o secretário da Smisp, Jeferson Coimbra.
Entre os locais que receberam os serviços está o bairro do Retiro, onde foram realizadas intervenções em vias que apresentavam problemas no pavimento, como as ruas Nelson Vendramin e Gregório Machado.
Cronograma
O cronograma da operação é organizado de acordo com critérios técnicos, considerando a urgência de cada ocorrência, o fluxo de veículos e as condições do pavimento, além das solicitações registradas pela população através do serviço 156 da prefeitura.
Chuvas acima da média
De acordo com a Defesa Civil, Jundiaí registrou 387 milímetros de chuva desde o início de setembro até esta terça 22. Durante todo o mês de setembro de 2025, foram registrados 110 milímetros. O acumulado deste mês representa o maior índice de chuva para setembro desde o início da série histórica, em 2012. O excesso de água contribui para o surgimento e a ampliação de pontos de deterioração no pavimento.