Um adolescente com histórico de atos infracionais foi apreendido por guardas municipais após ser flagrado com drogas em um ponto de tráfico ao lado do Parque da Cidade, no bairro Vilarejo, em Cabreúva. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir para dentro do parque, mas acabou alcançado pelos agentes.

A equipe fazia patrulhamento tático pela região quando avistou o adolescente com uma sacola plástica nas mãos. Ao notar a presença dos guardas, ele correu em direção à área do parque. Os agentes iniciaram o acompanhamento a pé e, durante a fuga, viram o adolescente dispensar a sacola.

Ele foi abordado e, durante a revista pessoal, os guardas encontraram R$ 155 e dois celulares. Na sacola abandonada foram localizadas diversas porções de drogas já embaladas para comercialização.