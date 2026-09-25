Policiais e guardas municipais de cidades da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) e de outras localidades estão na reta final da segunda edição de 2026 do Curso de Armeiros da Guarda Municipal. Treze agentes se inscreveram na iniciativa, que inclui aulas teóricas e práticas de montagem, desmontagem, limpeza, lubrificação, manuseio e noções de nomenclatura das peças e da parte de legislação de revólveres, pistolas, espingardas e carabinas.

A Guarda Municipal de Jundiaí é referência regional e nacional na capacitação de integrantes das forças de segurança e, em outubro, vai promover outro curso de armeiros, com 19 alunos garantidos e inscrições encerradas. Na primeira turma do ano deste curso, 25 agentes participaram.

Segundo o instrutor Tiago, da GMJ, que tem 24 anos de Corporação (10 deles comandando este tipo de atividade), o curso terá carga horária total de 80 horas, divididas em duas semanas. “Os alunos montaram e desmontaram armas de fogo, sempre orientados da importância da checagem de seus armamentos. Agir de forma preventiva no cuidado com a arma é fundamental e pode salvar a vida do agente de segurança”, contou Tiago.