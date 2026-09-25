25 de setembro de 2026
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PREPARAÇÃO

GM de Jundiaí promove 2ª edição do curso de armeiros neste ano

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Instrutor Tiago (dir.) orienta aluno durante aula do curso de armeiro da Guarda Municipal de Jundiaí
Instrutor Tiago (dir.) orienta aluno durante aula do curso de armeiro da Guarda Municipal de Jundiaí

Policiais e guardas municipais de cidades da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) e de outras localidades estão na reta final da segunda edição de 2026 do Curso de Armeiros da Guarda Municipal. Treze agentes se inscreveram na iniciativa, que inclui aulas teóricas e práticas de montagem, desmontagem, limpeza, lubrificação, manuseio e noções de nomenclatura das peças e da parte de legislação de revólveres, pistolas, espingardas e carabinas.

A Guarda Municipal de Jundiaí é referência regional e nacional na capacitação de integrantes das forças de segurança e, em outubro, vai promover outro curso de armeiros, com 19 alunos garantidos e inscrições encerradas. Na primeira turma do ano deste curso, 25 agentes participaram.

Segundo o instrutor Tiago, da GMJ, que tem 24 anos de Corporação (10 deles comandando este tipo de atividade), o curso terá carga horária total de 80 horas, divididas em duas semanas. “Os alunos montaram e desmontaram armas de fogo, sempre orientados da importância da checagem de seus armamentos. Agir de forma preventiva no cuidado com a arma é fundamental e pode salvar a vida do agente de segurança”, contou Tiago.

Nathalia Carvalho Ladeira é da Polícia Científica, ligada à Polícia Civil, e aprovou o curso da GMJ. “Eu me surpreendi com a quantidade de informações que recebi. A capacitação foi acima do que eu esperava. No dia a dia do meu trabalho, preciso muitas vezes de detalhes específicos sobre armamentos em exames periciais e estou certa que o conteúdo assimilado no curso vai ser muito útil para mim daqui para frente”, revelou.

Para o secretário municipal de Segurança Pública, Guilherme Balbino Rigo, a realização do curso demonstra a credibilidade conquistada pela Corporação ao longo dos anos. “A Guarda Municipal de Jundiaí é reconhecida pelo profissionalismo de suas equipes e pelo constante investimento em capacitação. Compartilhar esses conhecimentos fortalece a segurança pública regional e evidencia a qualidade do trabalho desenvolvido pelos nossos agentes”, completou o secretário.

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