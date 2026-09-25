Uma operação da Guarda Municipal terminou com quatro pessoas presas e a apreensão de 101 kg de cocaína e crack na noite desta quinta-feira (24), em Jundiaí. As ações foram realizadas em dois endereços, nos bairros Medeiros e Jundiaí Mirim. Entre os presos estão dois homens e duas mulheres. Segundo apurou o Jornal de Jundiaí, um deles é o responsável pelo grupo, enquanto os demais - a ex-esposa, o irmão e a cunhada dele -, são 'soldados' da quadrilha.
Segundo apurado pelo JJ, os envolvidos não têm vínculo com facções criminosas. O grupo seria responsável pelo refinamento dos próprios entorpecentes, posteriormente distribuídos para pontos de tráfico.
COMO FOI
As diligências começaram após uma denúncia anônima indicar um apartamento em um condomínio no bairro Medeiros. No imóvel, os guardas localizaram drogas e anotações relacionadas ao tráfico.
A partir das informações fornecidas pelo denunciante e dos elementos encontrados no apartamento, as equipes prosseguiram com as buscas e chegaram a uma residência na avenida Zilda Rocha Pereira Barreto, no Jundiaí Mirim.
No segundo endereço, foram encontrados mais entorpecentes, além de substâncias e materiais que seriam utilizados no preparo das drogas.
Os quatro suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), onde a ocorrência foi apresentada. Além dos 101 kg de cocaína e crack, foram apreendidos celulares, três veículos e outros objetos de interesse para a investigação da Polícia Civil.
Um adolescente que também estava no local foi ouvido e liberado.