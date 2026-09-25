

Uma operação da Guarda Municipal terminou com quatro pessoas presas e a apreensão de 101 kg de cocaína e crack na noite desta quinta-feira (24), em Jundiaí. As ações foram realizadas em dois endereços, nos bairros Medeiros e Jundiaí Mirim. Entre os presos estão dois homens e duas mulheres. Segundo apurou o Jornal de Jundiaí, um deles é o responsável pelo grupo, enquanto os demais - a ex-esposa, o irmão e a cunhada dele -, são 'soldados' da quadrilha.

Segundo apurado pelo JJ, os envolvidos não têm vínculo com facções criminosas. O grupo seria responsável pelo refinamento dos próprios entorpecentes, posteriormente distribuídos para pontos de tráfico.

COMO FOI