25 de setembro de 2026
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FRUSTRANTE

Rayan marca no fim e Brasil empata com Austrália

Por Redação |
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Albert Perez/Getty Images

A Seleção Brasileira estreou no novo ciclo com empate por 1 a 1 diante da Austrália, na manhã desta sexta-feira (25), em Townsville. No primeiro compromisso após a Copa do Mundo, o Brasil saiu atrás no segundo tempo, mas conseguiu igualar o placar no último lance da partida, com gol de Rayan.

A Austrália abriu o placar aos 22 minutos da etapa final. Irankunda cobrou falta por cima da barreira e acertou o canto do goleiro Hugo Souza, colocando os donos da casa em vantagem.

O Brasil chegou a balançar as redes ainda no primeiro tempo, com Estêvão, mas o gol foi anulado após revisão do VAR. A arbitragem apontou falta de Bruno Guimarães na origem da jogada.

Quando a derrota parecia encaminhada, Rayan apareceu nos acréscimos. Raphinha cobrou escanteio e o atacante cabeceou; a bola tocou no goleiro Beach e no travessão antes de entrar, garantindo o empate brasileiro.

As seleções voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (29), novamente na Austrália, desta vez em Brisbane. O Brasil ainda terá outro compromisso na Data Fifa contra a Índia, em 3 de outubro, em Calcutá. 

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