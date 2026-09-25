Dois homens foram presos pela Polícia Militar na noite desta quinta-feira (24), em Várzea Paulista, após tentarem fugir de uma abordagem e arremessarem sacolas com drogas pela janela do carro. Ao todo, foram apreendidos 8,7 kg de cocaína, crack e Ice.

Policiais da Força Tática faziam patrulhamento quando suspeitaram da atitude da dupla, que estava em um veículo. Os agentes deram ordem de parada, mas o motorista não obedeceu e acelerou, dando início a uma perseguição.

Os suspeitos passaram por ruas de diferentes bairros na tentativa de despistar os policiais e, posteriormente, seguiram em direção à Marginal do Rio Jundiaí. Durante a fuga, passaram a jogar diversas sacolas pela janela do veículo.