Dois homens foram presos pela Polícia Militar na noite desta quinta-feira (24), em Várzea Paulista, após tentarem fugir de uma abordagem e arremessarem sacolas com drogas pela janela do carro. Ao todo, foram apreendidos 8,7 kg de cocaína, crack e Ice.
Policiais da Força Tática faziam patrulhamento quando suspeitaram da atitude da dupla, que estava em um veículo. Os agentes deram ordem de parada, mas o motorista não obedeceu e acelerou, dando início a uma perseguição.
Os suspeitos passaram por ruas de diferentes bairros na tentativa de despistar os policiais e, posteriormente, seguiram em direção à Marginal do Rio Jundiaí. Durante a fuga, passaram a jogar diversas sacolas pela janela do veículo.
Pouco depois, os policiais conseguiram abordar o carro. Com o apoio de outras viaturas do pelotão, as equipes retornaram pelo trajeto percorrido pela dupla e recolheram as sacolas que haviam sido abandonadas.
Dentro delas, foram encontradas diversas porções de drogas embaladas individualmente, conhecidas como 'mulas'. Ao todo, o material apreendido pesou 8,7 kg e incluía cocaína, crack e Ice.
Os dois homens e as drogas foram apresentados no Plantão Policial. Após a ocorrência ser registrada, o delegado determinou a prisão em flagrante da dupla por tráfico de drogas.
Os entorpecentes foram apreendidos e deverão ser encaminhados para incineração.