Policiais militares da 2ª Companhia do 11º Batalhão prenderam um homem por violência doméstica na madrugada deste domingo (19), acusado pela esposa de feri-la com uma faca nas mãos e nos braços.
A vítima solicitou ajuda da PM no final da noite de sábado (18), após se desentender com o marido. Durante a discussão, segundo ela, o homem usou uma faca e, ao se defender, acabou sofrendo cortes nas mãos e nos braços.
Quando a PM chegou ao local, no entanto, o suspeito já havia fugido.
A mulher foi levada para uma unidade de saúde e orientada a comparecer a uma delegacia para registrar a ocorrência.
Horas depois, por volta das 4h de domingo, a mulher voltou a acionar a PM, informando que o marido havia retornado à residência e estava fazendo ameaças. A mesma equipe que havia atendido ao primeiro chamado retornou ao local e, desta vez, localizou o suspeito.
Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso em flagrante.