Policiais militares da 2ª Companhia do 11º Batalhão prenderam um homem por violência doméstica na madrugada deste domingo (19), acusado pela esposa de feri-la com uma faca nas mãos e nos braços.

A vítima solicitou ajuda da PM no final da noite de sábado (18), após se desentender com o marido. Durante a discussão, segundo ela, o homem usou uma faca e, ao se defender, acabou sofrendo cortes nas mãos e nos braços.

Quando a PM chegou ao local, no entanto, o suspeito já havia fugido.