21 de setembro de 2026
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ACOSTAMENTO

Alerta: vítima desce do carro e acaba atropelada na Dom Gabriel

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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CCM / Artesp
O condutor não teve tempo de frear e acabou atingindo o pedestre que saiu de trás de um carro parado no acostamento
O condutor não teve tempo de frear e acabou atingindo o pedestre que saiu de trás de um carro parado no acostamento

Na tarde do último sábado (19), um atropelamento fatal acendeu um alerta na rodovia Dom Gabriel Bueno Paulino Couto (SP-300). Por volta das 14h30, um veículo Fiat Siena trafegava pelo sentido Oeste da rodovia, quando, no km 80, em Cabreúva, na altura do Jardim Primavera, um pedestre saiu de trás de um outro veículo que estava estacionado no acostamento.

De acordo com informações da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o condutor do Siena não teve tempo suficiente para freae ou desviar e acabou atropelando a vítima. Após o ocorrido, ambos permaneceram no local até a chegada do auxílio. O pedestre não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo no local.

Forças de segurança orientam a população a parar no acostamento apenas em caso de emergência, evitar ficar próximo ao veículo parado e não atravessar rodovias em locais sem sinalização e dispositivos para pedestres.

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