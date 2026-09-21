O Bom Prato Móvel de Várzea Paulista passa a atender em novo endereço hoje (21). Desde maio na Vila Popular, agora o caminhão com refeições estará diariamente no Jardim América III, na rua Cardeal, 1604, pelo período de quatro meses. Ao todo, o estado conta com 15 unidados móveis do Bom Prato. O que atende Várzea Paulista é abastecido no Bom Prato Jundiaí.

As unidades do Bom Prato Móvel fornecem, diariamente, 300 almoços balanceados em diversos pontos de atendimento distribuídos pelas regiões do estado, sempre ao preço simbólico de R$ 1,00 — valor que se mantém desde o início do programa, em 2000.

Para a realização do atendimento, os caminhões do tipo Veículo Urbano de Carga (VUC) são totalmente equipados com caixas hot box, que preservam a qualidade e a temperatura dos alimentos desde a preparação na unidade fixa até a entrega nos pontos de atendimento.