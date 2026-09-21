Um homem foi preso pela Polícia Militar após ser acusado pelos próprios pais de ameaçá-los para conseguir dinheiro e manter o consumo de drogas e a prática de jogos de azar. O caso aconteceu no bairro Nova Jundiainópolis, em Jundiaí, durante o fim de semana. Segundo o relato da mãe aos policiais, o filho tomou o celular do pai, que é idoso, acamado e está em tratamento contra o câncer, e utilizado o aplicativo bancário para transferir R$ 200 para traficantes de uma biqueira em Jundiaí.

A Polícia Militar foi acionada pela família. No local, a mãe contou aos policiais o que estava acontecendo e, bastante abalada, chegou a chorar ao pedir ajuda. Ela relatou que o filho seria dependente de drogas e de jogos e que os problemas relacionados aos vícios vinham provocando conflitos frequentes dentro de casa.

Ainda segundo a mãe, o filho percebeu que o pai utilizava o aplicativo do banco para colocar créditos no celular e tomou o aparelho. Depois, realizou a transferência de R$ 200 para adquirir drogas. O pai, sem forças, nada pode fazer.