20 de setembro de 2026
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Bandido 'assinando carteirinha' é preso de novo em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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No pacote dispensado pelo homem foram encontradas dezenas de porções de diferentes tipos de drogas
No pacote dispensado pelo homem foram encontradas dezenas de porções de diferentes tipos de drogas

Um homem que havia sido preso por adulteração de sinal identificador de veículo automotor e posteriormente libertado mediante medida cautelar foi preso novamente, em Jundiaí, na tarde deste domingo (20). Desta vez, a prisão ocorreu por tráfico de drogas. A ação foi realizada por guardas municipais do Apoio Tático.

Os GMs Zarantonello, Fialho e H. Melo faziam patrulhamento nas imediações de uma creche, no bairro Vila Nambi, quando, em um ponto conhecido pelo tráfico de drogas, observaram um homem em atitude suspeita.

O homem, por sua vez, retirou um pacote do bolso e o arremessou em um barranco, o que motivou a abordagem.

Com ele, os guardas encontraram algumas porções de drogas e dinheiro. Próximo ao suspeito também havia um rádio comunicador e um carregador do aparelho.

No pacote dispensado pelo homem foram encontradas dezenas de porções de diferentes tipos de drogas.

Durante a consulta aos dados pessoais do detido, os agentes descobriram que ele havia deixado a prisão recentemente e estava cumprindo medida cautelar, com comparecimento periódico à Justiça, popularmente conhecido como “assinar carteirinha”.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Plantão Policial, onde a prisão em flagrante por tráfico de drogas foi registrada.

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