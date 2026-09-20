Um homem que havia sido preso por adulteração de sinal identificador de veículo automotor e posteriormente libertado mediante medida cautelar foi preso novamente, em Jundiaí, na tarde deste domingo (20). Desta vez, a prisão ocorreu por tráfico de drogas. A ação foi realizada por guardas municipais do Apoio Tático.
Os GMs Zarantonello, Fialho e H. Melo faziam patrulhamento nas imediações de uma creche, no bairro Vila Nambi, quando, em um ponto conhecido pelo tráfico de drogas, observaram um homem em atitude suspeita.
O homem, por sua vez, retirou um pacote do bolso e o arremessou em um barranco, o que motivou a abordagem.
Com ele, os guardas encontraram algumas porções de drogas e dinheiro. Próximo ao suspeito também havia um rádio comunicador e um carregador do aparelho.
No pacote dispensado pelo homem foram encontradas dezenas de porções de diferentes tipos de drogas.
Durante a consulta aos dados pessoais do detido, os agentes descobriram que ele havia deixado a prisão recentemente e estava cumprindo medida cautelar, com comparecimento periódico à Justiça, popularmente conhecido como “assinar carteirinha”.
O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Plantão Policial, onde a prisão em flagrante por tráfico de drogas foi registrada.