Um homem que havia sido preso por adulteração de sinal identificador de veículo automotor e posteriormente libertado mediante medida cautelar foi preso novamente, em Jundiaí, na tarde deste domingo (20). Desta vez, a prisão ocorreu por tráfico de drogas. A ação foi realizada por guardas municipais do Apoio Tático.

Os GMs Zarantonello, Fialho e H. Melo faziam patrulhamento nas imediações de uma creche, no bairro Vila Nambi, quando, em um ponto conhecido pelo tráfico de drogas, observaram um homem em atitude suspeita.

O homem, por sua vez, retirou um pacote do bolso e o arremessou em um barranco, o que motivou a abordagem.