Um motorista, possivelmente embriagado, quase atropelou três policiais militares na avenida Emílio Chechinato, em Itupeva, na noite deste sábado (19). Ele foi preso por embriaguez ao volante, falta de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e direção perigosa.

PMs que faziam o atendimento a uma ocorrência foram informados por motoristas de que havia ocorrido um derramamento de óleo na avenida Emílio Chechinato, deixando a via em situação de risco. Os policiais foram até o local e, com o apoio do Corpo de Bombeiros, espalharam serragem na pista para reduzir o risco de acidentes.

Na sequência, os policiais permaneceram no local, orientando os motoristas. Neste momento, um carro se aproximou e não respeitou a orientação para reduzir a velocidade, fazendo com que três policiais precisassem se jogar no acostamento para evitar o atropelamento.