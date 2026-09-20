Uma discussão entre um cliente e a atendente de uma lanchonete na região central de Jundiaí terminou em caso de polícia na noite deste sábado (19).
Segundo informações policiais, o cliente entrou na lanchonete e solicitou um salgado. A atendente explicou que não tinha o produto disponível, momento em que ele teria se exaltado e passado a discutir com ela.
Nervoso, o cliente arremessou um prato contra a atendente, que não chegou a se ferir.
Ela gritou por socorro, e um transeunte que passava pelo local entrou na lanchonete para ajudá-la. O cliente, então, teria agredido o homem, que revidou com um soco no nariz. O golpe provocou uma fratura nasal no cliente.
A Polícia Militar foi acionada e deteve o cliente, que foi socorrido e encaminhado ao Hospital São Vicente.
A atendente e o homem que a ajudou foram levados à delegacia para o registro da ocorrência. O delegado ouviu as versões apresentadas e não registrou prisão em flagrante, liberando todos os envolvidos após a elaboração de um boletim de ocorrência por lesão corporal.