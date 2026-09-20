Uma discussão entre um cliente e a atendente de uma lanchonete na região central de Jundiaí terminou em caso de polícia na noite deste sábado (19).

Segundo informações policiais, o cliente entrou na lanchonete e solicitou um salgado. A atendente explicou que não tinha o produto disponível, momento em que ele teria se exaltado e passado a discutir com ela.

Nervoso, o cliente arremessou um prato contra a atendente, que não chegou a se ferir.