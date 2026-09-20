O Brasil garantiu o título do Campeonato Sul-Americano de Vôlei Masculino e a vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles de 2028 na manhã deste domingo (20). A Seleção Brasileira de Bernardinho venceu a Argentina por 3 sets a 0, em jogo válido pela última rodada do torneio, e garantiu uma campanha de 100% de aproveitamento, com cinco vitórias em cinco jogos. No Maracanãzinho, as parciais foram de 25-20, 25-23 e 25-20.
O principal nome da partida foi Darlan. O oposto da Seleção anotou 23 pontos, sendo importante tanto no ataque quanto na defesa.
Garantidos em Los Angeles 2028
Além do título Sul-Americano, o Brasil também conquistou a vaga antecipada na próxima Olimpíada. Isso porque, neste ciclo, a Federação Internacional de Vôlei (FIVB) extinguiu os torneios Pré-Olímpicos do calendário, distribuindo as vagas para os Jogos Olímpicos por outros eventos, como os campeonatos continentais.
Já a Argentina terminou a campanha no Sul-Americano em segundo lugar, com quatro vitórias e uma derrota. Pelo desempenho, as duas seleções garantiram também vaga no próximo Mundial, em 2027, que será sediado na Polônia