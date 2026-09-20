O Brasil garantiu o título do Campeonato Sul-Americano de Vôlei Masculino e a vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles de 2028 na manhã deste domingo (20). A Seleção Brasileira de Bernardinho venceu a Argentina por 3 sets a 0, em jogo válido pela última rodada do torneio, e garantiu uma campanha de 100% de aproveitamento, com cinco vitórias em cinco jogos. No Maracanãzinho, as parciais foram de 25-20, 25-23 e 25-20.

O principal nome da partida foi Darlan. O oposto da Seleção anotou 23 pontos, sendo importante tanto no ataque quanto na defesa.

Garantidos em Los Angeles 2028