Atendendo aos pedidos de empreendedores que buscam se aperfeiçoar, adquirir novos conhecimentos e fortalecer a gestão de seus negócios, a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, através do programa Desenvolve +, em parceria com o Sebrae, abre uma nova turma da Missão Empreendedora. A iniciativa tem como objetivo apoiar os pequenos negócios da cidade diante dos desafios do dia a dia e contribuir para o desenvolvimento dos empreendedores. A capacitação começa no dia 7 de outubro, no Espaço Jundiaí Empreendedora, localizado no Maxi Shopping, piso G3.

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A nova turma contará com 35 vagas e será formada por sete encontros presenciais, realizados nos dias 7, 14, 21 e 28 de outubro e 4, 11 e 18 de novembro, sempre das 17h às 21h. Caso o número de inscritos ultrapasse a quantidade de vagas disponíveis, será realizado sorteio para a definição dos participantes.