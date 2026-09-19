19 de setembro de 2026
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ACIDENTE

Carro capota na Anhanguera e Águia é acionado para resgate

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Acidente no km 25, em Perus, provocou interdição das pistas e cerca de 3 km de congestionamento
Acidente no km 25, em Perus, provocou interdição das pistas e cerca de 3 km de congestionamento

Um Chevrolet Celta capotou na tarde deste sábado (19), na pista marginal do km 25 da Rodovia Anhanguera (SP-330), no sentido norte, na região de Perus, em São Paulo. O acidente mobilizou equipes da Motiva Autoban, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Rodoviária.

Segundo a concessionária, o Centro de Controle Operacional foi acionado às 14h06 para atender à ocorrência. O helicóptero Águia, da Polícia Militar, pousou na rodovia às 14h47 para auxiliar no resgate de uma vítima, que estava em estado moderado.

O atendimento provocou a interdição total das pistas marginal e expressa no sentido interior. Segundo a Autoban, havia cerca de três quilômetros de congestionamento em cada pista.

Equipes de resgate da concessionária, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Rodoviária permaneceram no local durante o atendimento. Até o momento, não foram divulgadas outras informações sobre o número de vítimas ou sobre as circunstâncias que levaram ao capotamento.

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