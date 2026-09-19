Uma residência foi atingida por um incêndio na manhã deste sábado (19), na Vila Comercial, em Jundiaí. O fogo mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que foram acionadas para combater as chamas e evitar que o incêndio se espalhasse.

Os bombeiros atuaram no imóvel para controlar o fogo e reduzir o risco de que as chamas atingissem outras áreas da residência ou imóveis próximos.

Até o momento, não há informações sobre vítimas. Também não foram divulgadas as causas do incêndio.