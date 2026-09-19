Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica no Jardim Bonfiglioli, em Jundiaí, após a companheira pedir socorro à Polícia Militar.
De acordo com a ocorrência, a mulher acionou os policiais e relatou ter sido agredida pelo companheiro. Uma equipe foi até o endereço e conversou com a vítima para apurar o que havia acontecido.
Na sequência, os policiais localizaram e abordaram o suspeito.
O homem foi encaminhado ao Plantão Policial de Jundiaí, onde a ocorrência foi registrada e ele acabou preso em flagrante.