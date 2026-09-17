O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quinta-feira (17) um reajuste de 15,04% nos benefícios do Bolsa Família. Com a correção, o valor mínimo pago por família passará de R$ 600 para R$ 691 a partir de outubro. O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União.

O reajuste corresponde à variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) entre março de 2023 e agosto de 2026, segundo o governo. O benefício médio deverá passar de R$ 675 para R$ 777.

Além do piso, também foram atualizados outros componentes do programa. O Benefício de Renda de Cidadania passa para R$ 164 por integrante, o Benefício Primeira Infância sobe para R$ 173 e o Benefício Variável Familiar passa a R$ 58.