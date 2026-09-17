17 de setembro de 2026
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NO MAXI SHOPPING

Cocomelon transforma diversão em uma grande aventura

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Até dia 12 de outubro, a turminha de Cocomelon vai tomar conta da Praça das Carpas do Maxi Shopping Jundiaí, transformando o espaço em um cenário colorido e cheio de atividades para a garotada
Até dia 12 de outubro, a turminha de Cocomelon vai tomar conta da Praça das Carpas do Maxi Shopping Jundiaí, transformando o espaço em um cenário colorido e cheio de atividades para a garotada

Até dia 12 de outubro, a turminha de Cocomelon vai tomar conta da Praça das Carpas do Maxi Shopping Jundiaí, transformando o espaço em um cenário colorido e cheio de atividades para a garotada.

                                     Todos os dias, das 14h às 20h (última sessão às 19h30)


Com entrada gratuita, a atração foi pensada para crianças de até 12 anos e reúne brincadeiras que estimulam a criatividade, a coordenação, o equilíbrio e, claro, garantem boas doses de diversão ao lado de JJ e sua turma.

No circuito cada estação traz uma experiência diferente. No Quebra-Cabeça Giratório, o desafio é alinhar as peças e combinar corretamente as imagens. Já em Toque sua Música, quatro tambores de diferentes tamanhos convidam os pequenos a explorar os sons e criar seus próprios ritmos.

A tradicional Amarelinha também ganha espaço em um tabuleiro colorido que coloca equilíbrio e agilidade à prova. E que tal embarcar no Ônibus do Cocomelon? Lá dentro, uma TV exibe os desenhos da turminha, criando um cantinho perfeito para entrar ainda mais no universo de JJ.

Para completar a experiência, a Mesa de Colorir libera a criatividade: é só escolher o desenho e caprichar nas cores.

Com sessões de 30 minutos, o evento funciona todos os dias, das 14h às 20h (última sessão às 19h30). As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo aplicativo do Maxi Shopping.

Serviço
Cocomelon – Maxi Shopping Jundiaí
 Todos os dias, das 14h às 20h (última sessão às 19h30)
Praça das Carpas – Maxi Shopping Jundiaí
Inscrições gratuitas pelo APP Maxi
Av. Antônio Frederico Ozanan, 6000 – Vila Rio Branco

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