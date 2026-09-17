Até dia 12 de outubro, a turminha de Cocomelon vai tomar conta da Praça das Carpas do Maxi Shopping Jundiaí, transformando o espaço em um cenário colorido e cheio de atividades para a garotada.



Com entrada gratuita, a atração foi pensada para crianças de até 12 anos e reúne brincadeiras que estimulam a criatividade, a coordenação, o equilíbrio e, claro, garantem boas doses de diversão ao lado de JJ e sua turma.

No circuito cada estação traz uma experiência diferente. No Quebra-Cabeça Giratório, o desafio é alinhar as peças e combinar corretamente as imagens. Já em Toque sua Música, quatro tambores de diferentes tamanhos convidam os pequenos a explorar os sons e criar seus próprios ritmos.

A tradicional Amarelinha também ganha espaço em um tabuleiro colorido que coloca equilíbrio e agilidade à prova. E que tal embarcar no Ônibus do Cocomelon? Lá dentro, uma TV exibe os desenhos da turminha, criando um cantinho perfeito para entrar ainda mais no universo de JJ.