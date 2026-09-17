Até dia 12 de outubro, a turminha de Cocomelon vai tomar conta da Praça das Carpas do Maxi Shopping Jundiaí, transformando o espaço em um cenário colorido e cheio de atividades para a garotada.
Todos os dias, das 14h às 20h (última sessão às 19h30)
Com entrada gratuita, a atração foi pensada para crianças de até 12 anos e reúne brincadeiras que estimulam a criatividade, a coordenação, o equilíbrio e, claro, garantem boas doses de diversão ao lado de JJ e sua turma.
No circuito cada estação traz uma experiência diferente. No Quebra-Cabeça Giratório, o desafio é alinhar as peças e combinar corretamente as imagens. Já em Toque sua Música, quatro tambores de diferentes tamanhos convidam os pequenos a explorar os sons e criar seus próprios ritmos.
A tradicional Amarelinha também ganha espaço em um tabuleiro colorido que coloca equilíbrio e agilidade à prova. E que tal embarcar no Ônibus do Cocomelon? Lá dentro, uma TV exibe os desenhos da turminha, criando um cantinho perfeito para entrar ainda mais no universo de JJ.
Para completar a experiência, a Mesa de Colorir libera a criatividade: é só escolher o desenho e caprichar nas cores.
Com sessões de 30 minutos, o evento funciona todos os dias, das 14h às 20h (última sessão às 19h30). As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo aplicativo do Maxi Shopping.
Serviço
Cocomelon – Maxi Shopping Jundiaí
- Todos os dias, das 14h às 20h (última sessão às 19h30)
- Praça das Carpas – Maxi Shopping Jundiaí
- Inscrições gratuitas pelo APP Maxi
- Av. Antônio Frederico Ozanan, 6000 – Vila Rio Branco