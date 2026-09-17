A Prefeitura de Itupeva, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Cultura, está com inscrições abertas para a eleição dos representantes da sociedade civil que irão integrar o Conselho Municipal de Cultura de Itupeva (COMCULTI) no biênio 2026-2028.

A eleição será realizada no dia 26 de novembro de 2026, em uma plenária presencial, a partir das 19h, no Cineteatro, localizado na Avenida Emílio Chechinato, nº 706, no Jardim Samambaia. O credenciamento dos candidatos e dos votantes será realizado das 17h às 18h.

O COMCULTI é um espaço de participação da sociedade civil na construção e no acompanhamento das políticas culturais do município. Entre as atribuições do conselho estão a análise e discussão de projetos culturais, apresentação de propostas aos órgãos municipais, contribuição para as diretrizes da política cultural e acompanhamento de ações e programas realizados com recursos destinados à Cultura.

Seis áreas terão representantes