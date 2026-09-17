A Prefeitura de Itupeva, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Cultura, está com inscrições abertas para a eleição dos representantes da sociedade civil que irão integrar o Conselho Municipal de Cultura de Itupeva (COMCULTI) no biênio 2026-2028.
A eleição será realizada no dia 26 de novembro de 2026, em uma plenária presencial, a partir das 19h, no Cineteatro, localizado na Avenida Emílio Chechinato, nº 706, no Jardim Samambaia. O credenciamento dos candidatos e dos votantes será realizado das 17h às 18h.
O COMCULTI é um espaço de participação da sociedade civil na construção e no acompanhamento das políticas culturais do município. Entre as atribuições do conselho estão a análise e discussão de projetos culturais, apresentação de propostas aos órgãos municipais, contribuição para as diretrizes da política cultural e acompanhamento de ações e programas realizados com recursos destinados à Cultura.
Seis áreas terão representantes
De acordo com o Edital nº 020/2026, serão eleitos representantes para seis segmentos culturais. Cada área terá um titular e um suplente:
- Artes Cênicas;
- Artes Visuais e Audiovisuais;
- Música;
- Folclore ou Artes Marciais;
- Artesanato;
- Literatura.
Quem pode se candidatar?
Para concorrer a uma das vagas, é necessário ter 18 anos ou mais, residir e ser domiciliado em Itupeva há pelo menos seis meses e comprovar atuação na área cultural escolhida.
A experiência pode ser comprovada por meio de currículo, portfólio, certificados, declarações ou outros documentos que demonstrem a atuação no segmento.
Cada candidato poderá indicar até dois segmentos culturais, sendo o primeiro deles considerado como opção prioritária.
Já para participar da votação, é necessário ter 18 anos ou mais e residir em Itupeva. Para os eleitores, não é exigida comprovação de atuação na área cultural.
Inscrições vão até novembro
Os interessados em se candidatar podem realizar a inscrição até 10 de novembro de 2026.
O cadastro e o envio da documentação podem ser feitos por meio do formulário disponibilizado pela Prefeitura de Itupeva. Também há a opção de realizar o procedimento presencialmente na Casa da Cultura, localizada na Praça São Paulo, nº 04, no Centro de Itupeva.
Eleição acontece no dia 26 de novembro
A votação será realizada durante a plenária do dia 26 de novembro, às 19h, no Cineteatro.
Antes da votação, os candidatos terão até três minutos para se apresentar. Cada eleitor poderá votar em até dois candidatos do segmento cultural correspondente.
Ao final da plenária, serão anunciados os representantes eleitos para os seis segmentos que irão compor o COMCULTI no próximo biênio.
O edital completo com todas as regras da eleição está disponível no diário oficial.