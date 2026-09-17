Por conta das condições climáticas dos últimos dias, a Prefeitura de Cabreúva adiou a Festitália La Pietà, que aconteceria entre os dias 12 e 13. A nova data é o fim de semana dos dias 26 e 27. O evento acontece na Praça Comendador Martins, no Centro.

A prefeitura convida para um fim de semana especial, com cultura italiana, tradição, gastronomia e clima familiar. A abertura está agendada para o dia 26 (sábado), às 15h30. Ainda no primeiro dia, a programação seguirá às 17h30, com a Bravo Electro, depois às 19h haverá a Santa Missa na Matriz Nossa Senhora da Piedade. Por fim, às 20h30, a programação contará com a Banda Viva Itália.

No dia 27 (domingo), o evento começa mais cedo, às 11h. Às 11h30, acontece a tradicional Tomba da Polenta, com degustação da iguaria. Em seguida, haverá diversas apresentações, com a Família Nostra Porpeta, Élles, Máfia do Jazz, além de personagens italianos e a Santa Missa.