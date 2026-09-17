Dois homens foram presos com cerca de meia tonelada de fios furtados da rede pública de energia, no bairro Pinhal, em Cabreúva. A prisão foi realizada por policiais militares da 2ª Cia. do 11º Batalhão.

Os PMs realizavam patrulhamento quando foram abordados por um transeunte, que informou que dois homens estavam furtando fios de um poste de energia na Via Magnólias.

Quando chegaram ao local indicado, porém, os policiais constataram que os suspeitos já haviam fugido. Durante o patrulhamento pela região, a equipe se deparou com um Fiat Palio parado na Via Magnólias, no cruzamento com a Via dos Ipês. Dentro do carro havia uma grande quantidade de fios, enquanto outro volume estava espalhado pelo chão, pronto para ser carregado.