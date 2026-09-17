17 de setembro de 2026
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POLÍCIA MILITAR

Dois são presos após furto de meia tonelada de fios em poste

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Os fios, que pesaram quase 500 kg, foram apreendidos
Os fios, que pesaram quase 500 kg, foram apreendidos

Dois homens foram presos com cerca de meia tonelada de fios furtados da rede pública de energia, no bairro Pinhal, em Cabreúva. A prisão foi realizada por policiais militares da 2ª Cia. do 11º Batalhão.

Os PMs realizavam patrulhamento quando foram abordados por um transeunte, que informou que dois homens estavam furtando fios de um poste de energia na Via Magnólias.

Quando chegaram ao local indicado, porém, os policiais constataram que os suspeitos já haviam fugido. Durante o patrulhamento pela região, a equipe se deparou com um Fiat Palio parado na Via Magnólias, no cruzamento com a Via dos Ipês. Dentro do carro havia uma grande quantidade de fios, enquanto outro volume estava espalhado pelo chão, pronto para ser carregado.

Dois homens foram detidos no local. Um terceiro suspeito conseguiu fugir. Os policiais receberam reforços e realizaram buscas pela região, mas não conseguiram localizá-lo.

Os dois detidos foram conduzidos à delegacia, onde permaneceram presos em flagrante.

Os fios, que pesaram quase 500 kg, foram apreendidos e posteriormente devolvidos à empresa responsável pela rede de energia.

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