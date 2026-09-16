O candidato do PT ao Governo de São Paulo, Fernando Haddad, participa nesta quinta-feira (17) de agenda política em Jundiaí. A concentração será às 10h, em frente ao antigo Santander, no Calçadão, seguida de caminhada pelo Centro até a Praça da Matriz, onde haverá ato público. Às 11h, Haddad participa de coletiva de imprensa com veículos de comunicação da região. Ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação e da Fazenda, Haddad percorre o Estado em agenda de campanha para apresentar propostas e dialogar com eleitores.



Parra cobra transparência sobre médicos

O vereador Henrique Parra Parra (PSOL) cobra da Prefeitura de Jundiaí informações sobre o Registro de Qualificação de Especialista (RQE) dos médicos terceirizados que atendem no Núcleo Integrado de Saúde (NIS), por meio do Cismetro. Segundo o parlamentar, há três meses são solicitados documentos que comprovem a especialização dos profissionais, sem resposta do Executivo. “Até nos registros internos do NIS, os médicos terceirizados aparecem como especialistas e, quando a população marca agenda, também. Mas esses médicos realmente têm o RQE? Ninguém sabe”, afirmou. Parra diz ainda que um requerimento de informação aprovado em plenário também não foi respondido. Ele apresentou projeto para exigir transparência sobre a qualificação.