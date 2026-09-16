O candidato do PT ao Governo de São Paulo, Fernando Haddad, participa nesta quinta-feira (17) de agenda política em Jundiaí. A concentração será às 10h, em frente ao antigo Santander, no Calçadão, seguida de caminhada pelo Centro até a Praça da Matriz, onde haverá ato público. Às 11h, Haddad participa de coletiva de imprensa com veículos de comunicação da região. Ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação e da Fazenda, Haddad percorre o Estado em agenda de campanha para apresentar propostas e dialogar com eleitores.
Parra cobra transparência sobre médicos
O vereador Henrique Parra Parra (PSOL) cobra da Prefeitura de Jundiaí informações sobre o Registro de Qualificação de Especialista (RQE) dos médicos terceirizados que atendem no Núcleo Integrado de Saúde (NIS), por meio do Cismetro. Segundo o parlamentar, há três meses são solicitados documentos que comprovem a especialização dos profissionais, sem resposta do Executivo. “Até nos registros internos do NIS, os médicos terceirizados aparecem como especialistas e, quando a população marca agenda, também. Mas esses médicos realmente têm o RQE? Ninguém sabe”, afirmou. Parra diz ainda que um requerimento de informação aprovado em plenário também não foi respondido. Ele apresentou projeto para exigir transparência sobre a qualificação.
Transporte gratuito para eleitores
Eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida terão transporte especial e gratuito em Jundiaí nos dias 4 e 25 de outubro, primeiro e segundo turnos das eleições de 2026. A iniciativa integra o programa “Seu Voto Importa”, do TRE-SP, e será realizada com vans do Movi Fácil, da Prefeitura. O serviço funcionará no sistema porta a porta, com busca do eleitor em casa, transporte até o local de votação e retorno à residência, dentro do município. Serão 132 vagas. O atendimento também é destinado a idosos, gestantes, lactantes, pessoas com bebês de colo e obesidade. O agendamento deve ser feito no site do TRE-SP até 27 de setembro. Acompanhante e cão-guia podem ser incluídos.
Votação do Orçamento de 2027
A votação do Orçamento da União para 2027 deve ocorrer após as eleições de outubro. Segundo a Agência Senado, a expectativa é que o Congresso Nacional analise primeiro a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e, depois, a Lei Orçamentária Anual (LOA). A LDO ainda não foi aprovada e deverá tramitar junto com o Orçamento. Enviada em 31 de agosto, a proposta prevê salário mínimo de R$ 1.741, crescimento de 2,46% do PIB, inflação de 3,6% e despesas superiores a R$ 5 trilhões.
Propostas dos presidenciáveis
A taxa Selic, que estava em 14% ao ano, é tema das propostas dos candidatos à Presidência em 2026. Segundo o g1, Lula (PT) defende responsabilidade fiscal, manutenção do arcabouço e controle da inflação; Flávio Bolsonaro (PL) propõe corte de gastos e mudança na regra fiscal. Caiado (PSD) condiciona a queda dos juros ao equilíbrio das contas públicas, enquanto Zema (Novo) fala em choque fiscal e redução de impostos. Cury (Avante) propõe revisão de riscos bancários. Renan Santos (Missão) prevê ajuste de R$ 212 bilhões por ano. Samara Martins (UP) defende o fim da autonomia do Banco Central. Clariana Barão (DC) fala em revisão de gastos. As propostas tratam do endividamento.