Faltando pouco mais de 15 dias para o primeiro turno das Eleições 2026, marcado para 4 de outubro, 918.876 brasileiros residentes no exterior estão aptos a votar. O número representa crescimento de 31,82% em relação ao eleitorado registrado fora do país nas eleições gerais de 2022, quando eram 697.078 pessoas. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O levantamento faz parte das estatísticas eleitorais divulgadas pelo tribunal e mostra que, em quatro anos, o contingente de eleitores brasileiros no exterior aumentou em 221.798 pessoas.
A votação realizada fora do Brasil, no entanto, tem uma particularidade. Quem possui domicílio eleitoral no exterior participa exclusivamente da eleição para presidente e vice-presidente da República. A regra está prevista na legislação eleitoral e é reforçada pelo TSE em suas orientações para o pleito.
186 cidades
O eleitorado brasileiro está distribuído por 5.571 municípios no território nacional e por 186 cidades no exterior. A votação fora do país é organizada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), com apoio das representações diplomáticas brasileiras, como embaixadas e consulados.
A organização das urnas fora do território nacional envolve uma logística específica. Em abril, o TSE autorizou a descentralização de R$ 13,28 milhões em recursos orçamentários para a realização das eleições no exterior. A medida permitiu ao Ministério das Relações Exteriores providenciar, entre outras ações, a locação de espaços fora das repartições consulares para a instalação de seções eleitorais em locais onde a demanda justificasse a ampliação da estrutura. O tribunal informou que a medida contemplou 65 seções eleitorais.
Crescimento
O aumento do eleitorado no exterior foi proporcionalmente superior ao crescimento registrado no conjunto do eleitorado brasileiro. Entre 2022 e 2026, o número total de eleitores aptos no país passou de aproximadamente 156,4 milhões para mais de 158,7 milhões, acréscimo de cerca de 2,3 milhões de pessoas, ou 1,46%.
No exterior, o crescimento foi de 221.798 eleitores, passando de 697.078 para 918.876. O avanço corresponde a 31,82%, conforme levantamento divulgado pelo TSE em julho e reiterado nas estatísticas eleitorais utilizadas pelo tribunal para retratar o eleitorado das Eleições 2026.
A expansão ocorre em um cenário de aumento da participação do eleitorado brasileiro residente fora do país. Para a Justiça Eleitoral, a consolidação desses dados é necessária para organizar a estrutura de votação, definir a quantidade de seções e preparar urnas e materiais eleitorais.
Os números são extraídos do Cadastro Nacional de Eleitores. Segundo o TSE, as informações são consolidadas mensalmente e, nos anos eleitorais, passam por auditoria após o encerramento do prazo para que eleitoras e eleitores façam o alistamento ou atualizem seus dados. Os dados auditados servem de base para a divulgação do perfil do eleitorado de cada eleição.
Voto no Brasil
O eleitor com domicílio eleitoral no exterior que estiver no Brasil durante as eleições também tem regras específicas. O TSE informa que essas pessoas podem solicitar habilitação para votar em trânsito, desde que cumpram os requisitos e estejam dentro do período estabelecido pela Justiça Eleitoral. Nesse caso, o voto também será destinado somente à eleição presidencial.
Por outro lado, não existe voto em trânsito no exterior para quem mantém o domicílio eleitoral no Brasil. O eleitor inscrito em uma zona eleitoral brasileira que estiver fora do país no dia da votação deverá justificar a ausência, conforme as regras da Justiça Eleitoral.