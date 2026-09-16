Faltando pouco mais de 15 dias para o primeiro turno das Eleições 2026, marcado para 4 de outubro, 918.876 brasileiros residentes no exterior estão aptos a votar. O número representa crescimento de 31,82% em relação ao eleitorado registrado fora do país nas eleições gerais de 2022, quando eram 697.078 pessoas. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O levantamento faz parte das estatísticas eleitorais divulgadas pelo tribunal e mostra que, em quatro anos, o contingente de eleitores brasileiros no exterior aumentou em 221.798 pessoas.

A votação realizada fora do Brasil, no entanto, tem uma particularidade. Quem possui domicílio eleitoral no exterior participa exclusivamente da eleição para presidente e vice-presidente da República. A regra está prevista na legislação eleitoral e é reforçada pelo TSE em suas orientações para o pleito.