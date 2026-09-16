Uma abordagem da Guarda Civil Municipal (GCM) de Itupeva, realizada durante um patrulhamento preventivo no início de setembro, terminou com o reencontro de um homem com a família após oito anos.
Os GCMs Rodrigues e Ríkel encontraram o homem durante uma ronda de rotina. Como ele estava em situação de vulnerabilidade e não era conhecido pela equipe, os agentes realizaram o acolhimento e o encaminharam ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).
No local, os guardas também auxiliaram durante o atendimento inicial, incluindo a higienização do homem. A partir da articulação com a rede de informações e assistência, foi possível verificar a identidade do assistido e constatar que havia um registro de desaparecimento relacionado a ele.
A informação permitiu que a equipe avançasse nas buscas por familiares. O homem era procurado pela família havia oito anos.
Reencontro com a família
No dia seguinte à localização, o homem foi entregue aos familiares. Segundo a nota emitida pelo Comando da GCM de Itupeva, o reencontro foi marcado pela emoção.
Ainda de acordo com o documento, os familiares já haviam desistido das buscas e chegaram a acreditar que o homem poderia não estar mais vivo.