16 de setembro de 2026
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OCORRÊNCIA POLICIAL

Enfermeira é ferida com golpe de faca durante tentativa de roubo

Por Bárbara Lima |
| Tempo de leitura: 1 min
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Ao tentar reagir, a mulher foi atingida por um golpe de faca na região da axila esquerda. Nenhum pertence foi levado pelo criminoso
Ao tentar reagir, a mulher foi atingida por um golpe de faca na região da axila esquerda. Nenhum pertence foi levado pelo criminoso

Uma enfermeira de 44 anos, funcionária do Hospital Paulo Sacramento, foi ferida com um golpe de faca durante uma tentativa de roubo na noite de terça-feira (15), na Vila Argos, em Jundiaí (SP).

Segundo as informações registradas na ocorrência, a vítima estava abrindo a porta de um carro, com placas de Jundiaí, em uma vaga de estacionamento, quando foi abordada por um homem que anunciou o roubo.

Ao tentar reagir, a mulher foi atingida por um golpe de faca na região da axila esquerda. Nenhum pertence foi levado pelo criminoso. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Paulo Sacramento, onde recebeu atendimento médico. Até o momento, o estado de saúde dela é considerado estável.

A Polícia Militar foi acionada pelo telefone 190, por meio do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom). Inicialmente, a ocorrência havia sido informada como lesão corporal. No local, os policiais encontraram marcas de sangue no chão e constataram que se tratava de uma tentativa de roubo.

Testemunhas informaram à polícia que o suspeito seria um homem branco, de aproximadamente 20 anos, que usava óculos e estava com uma bicicleta de cor escura. Equipes realizaram buscas pelas proximidades, mas o suspeito não foi localizado.

A perícia foi acionada e realizou os procedimentos necessários no local. A ocorrência foi registrada no Plantão Policial de Jundiaí, onde foram determinadas as providências para a apuração do caso e solicitada perícia para auxiliar nas investigações.

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