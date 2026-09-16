Uma enfermeira de 44 anos, funcionária do Hospital Paulo Sacramento, foi ferida com um golpe de faca durante uma tentativa de roubo na noite de terça-feira (15), na Vila Argos, em Jundiaí (SP).
Segundo as informações registradas na ocorrência, a vítima estava abrindo a porta de um carro, com placas de Jundiaí, em uma vaga de estacionamento, quando foi abordada por um homem que anunciou o roubo.
Ao tentar reagir, a mulher foi atingida por um golpe de faca na região da axila esquerda. Nenhum pertence foi levado pelo criminoso. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Paulo Sacramento, onde recebeu atendimento médico. Até o momento, o estado de saúde dela é considerado estável.
A Polícia Militar foi acionada pelo telefone 190, por meio do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom). Inicialmente, a ocorrência havia sido informada como lesão corporal. No local, os policiais encontraram marcas de sangue no chão e constataram que se tratava de uma tentativa de roubo.
Testemunhas informaram à polícia que o suspeito seria um homem branco, de aproximadamente 20 anos, que usava óculos e estava com uma bicicleta de cor escura. Equipes realizaram buscas pelas proximidades, mas o suspeito não foi localizado.
A perícia foi acionada e realizou os procedimentos necessários no local. A ocorrência foi registrada no Plantão Policial de Jundiaí, onde foram determinadas as providências para a apuração do caso e solicitada perícia para auxiliar nas investigações.