Apresentadores da afiliada local da NBC em Los Angeles, na Califórnia, precisaram anunciar durante um jornal ao vivo a morte de dois colegas de trabalho após a queda de um helicóptero da emissora na cidade.
O acidente aconteceu na terça-feira (15), enquanto a aeronave fazia a cobertura de uma ocorrência envolvendo um ônibus do sistema de transporte público de Los Angeles e um carro de passeio, no bairro de Chatsworth, no Vale de San Fernando.
Durante o jornal noturno, a âncora da emissora confirmou que o helicóptero pertencia à NBC e informou que a repórter Eliana Moreno, de 38 anos, e o piloto George Marciniw, ambos funcionários da emissora, morreram na queda. Uma terceira pessoa, que estava em solo, também morreu no acidente.
Horas antes da confirmação das mortes, jornalistas que acompanhavam a ocorrência ao vivo já relataram que a emissora havia perdido contato com a equipe que estava a bordo do helicóptero.
Após receber a confirmação, a âncora Williams informou aos telespectadores que o jornal seria interrompido por alguns minutos para que a equipe pudesse assimilar a notícia.
“Vamos nos retirar por alguns minutos para pensar sobre isso e processar a informação”, afirmou a apresentadora durante a transmissão.Ela explicou ainda que a emissora voltaria ao ar caso surgissem novas informações sobre o acidente.“Caso algo ocorra, se houver uma entrevista à imprensa, se houver qualquer coisa, nós interrompemos o programa para trazer a vocês”, completou.
A queda ocorreu durante a cobertura de um acidente de trânsito e mobilizou equipes de emergência na região. As circunstâncias da queda são investigadas pelas autoridades responsáveis.