Apresentadores da afiliada local da NBC em Los Angeles, na Califórnia, precisaram anunciar durante um jornal ao vivo a morte de dois colegas de trabalho após a queda de um helicóptero da emissora na cidade.

O acidente aconteceu na terça-feira (15), enquanto a aeronave fazia a cobertura de uma ocorrência envolvendo um ônibus do sistema de transporte público de Los Angeles e um carro de passeio, no bairro de Chatsworth, no Vale de San Fernando.

Durante o jornal noturno, a âncora da emissora confirmou que o helicóptero pertencia à NBC e informou que a repórter Eliana Moreno, de 38 anos, e o piloto George Marciniw, ambos funcionários da emissora, morreram na queda. Uma terceira pessoa, que estava em solo, também morreu no acidente.