16 de setembro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
FLAGRANTE

Dois homens são presos por furto em antigo supermercado

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
Os suspeitos foram conduzidos ao Plantão Policial
Os suspeitos foram conduzidos ao Plantão Policial

Policiais militares prenderam dois homens suspeitos de furtar fios no prédio do antigo supermercado Vencedor, na Ponte São João, em Jundiaí, nesta terça-feira (15). A Polícia Militar foi acionada após uma solicitação feita por uma política candidata que fazia campanha na avenida São João.

A PM recebeu o chamado e enviou uma equipe ao endereço. No local, os policiais localizaram e prenderam os dois homens, que seriam responsáveis pelo furto dos fios no interior do prédio.

Com apoio de uma equipe da Guarda Municipal, os policiais retiraram e transportaram o material furtado até a delegacia.

Os dois suspeitos foram conduzidos ao Plantão Policial, onde permaneceram presos em flagrante pelo crime de furto.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários