Policiais militares prenderam dois homens suspeitos de furtar fios no prédio do antigo supermercado Vencedor, na Ponte São João, em Jundiaí, nesta terça-feira (15). A Polícia Militar foi acionada após uma solicitação feita por uma política candidata que fazia campanha na avenida São João.
A PM recebeu o chamado e enviou uma equipe ao endereço. No local, os policiais localizaram e prenderam os dois homens, que seriam responsáveis pelo furto dos fios no interior do prédio.
Com apoio de uma equipe da Guarda Municipal, os policiais retiraram e transportaram o material furtado até a delegacia.
Os dois suspeitos foram conduzidos ao Plantão Policial, onde permaneceram presos em flagrante pelo crime de furto.